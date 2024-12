- Przeprowadzono sekcję zwłok, która wykazała przyczynę śmierci, którą była niewydolność krążeniowo-oddechowa - przekazał prok. Maciej Meler w rozmowie z polsatnews.pl. Biegli wciąż analizują, czy do śmierci dwóch młodych mężczyzn przyczyniły się osoby trzecie, albo czy wpływ na to miały substancje odurzające. 29-latek i 32-latek zmarli we własnych domach po andrzejkach.