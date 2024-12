Niektórzy zrobią to dwudziesty pierwszy raz, niektórzy pierwszy. Już w piątek niebywała okazja, by zostać świętym Mikołajem. Przed głównym wydaniem Wydarzeń o godzinie 18:45 trzeba po prostu obejrzeć Mikołajkowy Blok Reklamowy w Polsacie. Im więcej nas będzie, tym więcej Fundacja Polsat zbierze i przeznaczy na pomoc chorym dzieciom.

Karolina i Weronika są siostrami. Pierwsza z nich jest jedną z ponad 44 tysięcy podopiecznych Fundacji Polsat. Jako pierwsza w Polsce przeszła skomplikowaną operację kręgosłupa w łonie matki, dzięki czemu nie jeździ na wózku.

W tegorocznym klipie zachęcającym do oglądania Mikołajkowego Bloku Reklamowego dziewczynki zagrały same siebie. Weronika napisała list, że zamiast prezentu chce, by Karolina całkowicie wyzdrowiała. Dzięki widzom Polsatu może tak się stać.

Mikołajkowy Blok Reklamowy w Polsacie

Piątkowy Mikołajkowy Blok Reklamowy będzie 21. w historii. Przez 20 poprzednich udało się zgromadzić ponad 27 milionów złotych.

WIDEO: Mikołajkowy Blok Reklamowy. Oglądaj 6 grudnia o godz. 18:45 w Polsacie

- To nieprawdopodobne, jak komercję można przekuć w coś niezwykle pozytywnego - powiedział aktor Piotr Gąsowski. - Cała Polska powinna oglądać solidarnie Mikołajkowy Blok Reklamowy z prostej przyczyny: W bardzo łatwy sposób się pomaga - dodał.

Zasada jest prosta. Im więcej osób zobaczy Mikołajkowy Blok Reklamowy, tym więcej Fundacja Polsat zbierze dla chorych dzieci.

- Sukces polega na tym, że mobilizujemy się na chwilę. Nie musimy się za bardzo starać, ale jednak zrobimy coś bardzo, bardzo dobrego - powiedziała dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk.

Rok temu Mikołajkowy Blok Reklamowy obejrzało cztery i pół miliona widzów, co przełożyło się na 2 miliony 200 tysięcy złotych.

- Każda złotówka przekazana fundacji jest przekazana dla dzieci. My nie pobieramy żadnych opłat - powiedziała prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

Wszystkim, którzy od dawna mają w planach i tym, którzy do tej pory mieli inne - warto przypomnieć: w piątek o 18:45 włączcie Polsat. Każdy może zostać świętym Mikołajem.