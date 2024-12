Irankom nie wolno pokazywać nie tylko włosów, ale także szyi, przedramion czy kostek. Dodatkowo reżim będzie dotkliwiej karał kobiety, które naruszą surowe zasady ubioru. Zaostrzenie przepisów dotyczących "czystości" to złamanie przedwyborczej obietnicy prezydenta Masuda Pezeszkiana, który deklarował, że nie zrobi nic podobnego.

W Iranie za naruszenie surowego kodeksu ubioru po raz pierwszy kobieta będzie zmuszona zapłacić grzywnę w wysokości 155 euro, za drugie takie przewinienie kara wzrośnie kilkukrotnie. Karane będzie także krytykowanie decyzji czy protestowanie przeciwko niej - wówczas Iranka zmuszona będzie zapłacić dodatkowo do 155 euro.

Iran zaostrza prawo wobec kobiet

Irańskie kobiety będą miały obowiązek noszenia chust od 9. roku życia, a zasłaniać będą musiały nie tylko włosy, ale i szyję, przedramiona i kostki. Jeżeli niepełnoletnia dziewczynka naruszy prawo, odpowiedzialność poniosą jej rodzice, którzy - zgodnie z irańskim prawem - prowadzą z nią "pracę wychowawczą".

Obowiązek zgłaszania naruszeń co do ubioru kobiet będą mieli taksówkarze, a zarządcy osiedli - obowiązek udostępniania nagrań wideo kobiet bez okrycia głowy. Za niedopełnienie tego przepisu grozić będzie kara grzywny do 339 euro.

Co więcej, w Iranie nadal stosowane są okrutne kary, nieprzewidziane przez prawo. Irańskia aktywistka Masih Alinejad informowała o kobicie, która za wyjście z domu bez hidżabu otrzymała 74 baty.

Sytuacja kobiet w Iranie

W Iranie w 1979 roku wprowadzono ustawę o obowiązku noszeniu hidżabu przez kobiety. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować grzywną, a nawet aresztowaniem czy innymi karami.

Po wydarzeniach z 2022 roku, związanymi ze śmiercią Mahsy Amini, 22-latką aresztowaną za rzekome nieprawidłowe noszenie chusty, w kraju nasiliły się protesty. Prezydent Masud Pezeszkian, mimo zapowiedzi w kampanii wyborczej o złagodzeniu prawa wobec Iranek, nie zrobił w tej kwestii niczego.