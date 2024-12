Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie padło ofiarą ataku hakerskiego. Awaria systemów informatycznych wpływających m.in. na system sprzedaży biletów. Ustalono, że odpowiedzialni za atak to międzynarodowa grupa, która działa na zlecenia. Sprawą zajmuje się policja i służby bezpieczeństwa.

"Informujemy, że awaria systemów informatycznych wpływających na obecne problemy w funkcjonowaniu m.in. systemów sprzedaży biletów, strony internetowej MPK oraz innych systemów informatycznych to efekt ataku hackerskiego" - przekazało przedsiębiorstwo.

Kraków. Awaria MPK. Możliwa kradzież danych

Problemy pojawiły się we wtorek nad ranem, to właśnie wtedy został przeprowadzony atak. W komunikacie napisano, że osoby odpowiedzialne za awarię to międzynarodowa grupa hackerska, która przeprowadza ataki na przedsiębiorstwa na podstawie zleceń.

Z uwagi na zagrożenie sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów. "W związku ze skalą i charakterem tego ataku hackerskiego MPK w Krakowie sprawę zgłosiło policji oraz odpowiednim służbom państwowym zajmującym się cyberbezpieczeństwem" - czytamy.

ZOBACZ: Utrudnienia na lotnisku w Krakowie. Komunikat dla pasażerów

Jednocześnie MPK w Krakowie skierowała zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ws. możliwej kradzieży danych osobowych pracowników MPK oraz pasażerów. "Nie ma obecnie żadnego potwierdzenia, że do takiej kradzieży doszło. Jednak zdecydowaliśmy, że o takim ryzyku powiadomimy wszystkie zainteresowane osoby. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności danych będziemy informować odrębnym komunikatem osoby, których potencjalnie może to dotyczyć" - napisano.

MPK apeluje do swoich pracowników oraz pasażerów, aby zachowali szczególną czujność, a wszelkie podejrzane wiadomości czy powiadomienia zgłaszali na policję. Zalecono również zastrzeżenie numeru PESEL.

Celem hakerów był paraliż

Zdaniem instytucji celem działania był paraliż operacyjny krakowskiej komunikacji miejskiej. "Pragniemy zapewnić, że MPK wykorzystało opracowane na takie sytuacje procedury i utrzymuje niezakłócone działanie zajezdni oraz stacji obsług. Zapewniamy, że MPK cały czas realizuje usługę przewozową w pełnym zakresie" - czytamy.

Podjęto już prace naprawcze, a w działania zaangażowano specjalistyczne firmy, dostawców usług informatycznych oraz jednostki Urzędu Miasta Krakowa.

ZOBACZ: Batalia o konie w Krakowie. Aktywiści protestują, dorożkarze czują się prześladowani



"Pasażerów prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności w obsłudze zakupu biletów. Przypominamy, że cały czas bilety okresowe można kupić w aplikacji mobilnej iMKA oraz w automatach zamontowanych w pojazdach i w automatach biletowych KKM - w tych urządzaniach można płacić kartą płatniczą oraz gotówką" - informuje MPK.

Dodatkowo osoby, które chcą nabyć bilety do kasowania mogą to zrobić w aplikacjach mobilnych (mPay, iMKA, moBiLET, SkyCash, jakdojade lub zbiletem.pl. "Kontrolerzy biletowi podczas kontroli w tramwajach i autobusach respektują wszelkie potwierdzenia płatności, w tym mailowe" - podkreśla instytucja.



Obecnie jedyną możliwą i najszybszą formą kontaktu z MPK jest infolinia – 12 19 150. Swoje uwagi można także przekazywać na portalach społecznościowych na Facebooku i portalu X.