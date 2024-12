65-letnia boguszowianka otrzymała telefon od rzekomego policjanta, który próbował ją przekonać, że jej pieniądze są zagrożone i muszą zostać przejęte przez profesjonalistów. Seniorka od razu zorientowała się, że rozmawia z oszustem, ale zamiast się rozłączyć postanowiła pomóc w schwytaniu przestępcy.

Seniorka przechytrzyła oszustów

Kobieta udała, że zamierza przekazać pieniądze i zgodziła się na warunki oszusta. Następnie powiadomiła o wszystkim prawdziwą policję, która zaplanowała zasadzkę. 65-latka naszykowała reklamówkę, w której, według instrukcji, miała umieścić pieniądze. Do środka włożyła jednak jabłko i krzyżówki.

Reklamówkę zawiesiła na płocie, a kiedy na miejscu pojawił się oszust, zatrzymała go policja. 40-latek w środowy wieczór trafił do celi na wałbrzyskiej komendzie. W piątek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Grozi mu kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

ZOBACZ: Kolejny raz zablokowali ulicę Warszawy. Interweniowała policja

Policja nie zakończyła dochodzenia. Możliwe, że 40-latek był tylko częścią większej grupy zajmującej się oszustwami. Funkcjonariusze zaapelowali do seniorów oraz ich bliskich, aby zachowali ostrożność podczas rozmów telefonicznych. Przypomnieli także, że prawdziwi funkcjonariusze nie mają prawa prosić obywateli o pieniądze.

"Zadbajcie o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzcie im o zagrożeniach, wyczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami bądź dziadkami o zagrożeniach ze strony takich osób. Wpłyńcie na osoby starsze, aby kontaktowały się z Wami i pytały za każdym razem o radę" - piszą policjanci z Wałbrzycha.