Rolnicy znów protestują na ulicach Polski. Chodzi m.in. o umowę handlową między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Demonstranci obawiają się, że produkty z tamtejszych regionów zaleją ich rodzimy rynek. Wśród powodów, które skłoniły rolników do ponownych protestów jest również obawa o rozszerzenie uprawnień dla organizacji prozwierzęcych.

Na terenie całej Polski ruszyły protesty rolników. Demonstranci domagają się od rządu zablokowania umowy Mercosur, czyli porozumienia między UE a państwami Ameryki Południowej oraz wstrzymania Zielonego Ładu.

Protest rolników. Na razie ostrzegawczy

Rolnicy chcą również prac nad nową wersją tzw. piątki dla zwierząt. Obawiają się, że organizacje prozwierzęce otrzymają zbyt wiele kompetencji. - Nie wkładajmy możliwości prawnych itp. do rąk aktywistów i organizacji do tego nie uprawnionych. Każdy powinien dbać o swoje zwierzę tak, jak o siebie samego - powiedział na antenie Polsat News rolnik ze wsi Białopole.

Z kolei największy protest został zorganizowany w Elblągu. Poruszanie się po tym mieście jest utrudnione. Przewodniczący zgromadzenia Damian Murawiec powiedział PAP, że wtorkowy protest należy traktować jako ostrzegawczy.

- Jeśli rząd realnie nie będzie działał, by zablokować umowę Mercosur to się dogadają wszystkie związki i ugrupowania rolnicze i zrobimy taki protest, że hej - zapowiedział. Dodał, że zablokowanie umowy pomiędzy Unią Europejską, a krajami Ameryki Południowej to główny postulat protestujących rolników.

Elbląg. Rolnicy znów protestują. "Polityka komisarza wykończy gospodarza"

Do Kazimierzowa pod Elblągiem przyjechało ponad 50 ciągników rolniczych, wiele z nich było udekorowanych biało-czerwonymi flagami, wiele maszyn miało przyczepione transparenty np. "Mercosur to śmierć polskiego rolnictwa". "Polityka komisarza wykończy gospodarza" - taki transparent był na traktorze otwierającym elbląski protest. Wielu rolników przyjechało też samochodami i w kolumnie, razem z ciągnikami, do godz. 14 mają jeździć po Elblągu blokując jeden pas jezdni.

- Nie chcemy utrudniać ludziom życia, dlatego tylko będziemy jechać po mieście, nie będziemy go na trwałe blokować. Chodzi nam o zwrócenie uwagi mieszkańców miast, by wiedzieli, że żywność spoza Unii Europejskiej jest nafaszerowana środkami chemicznymi. Walczymy o wszystkich - podkreślał Murawiec.