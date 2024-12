- To kolejna noc bardzo gorących protestów w Gruzji - powiedział reporter Polsat News Andrzej Wyrwiński. - Demonstranci są na głównej ulicy stolicy kraju Tbilisi. To tam trwa największa bitwa z policją - dodał.

Jak zauważył reporter, dziś także jest gorąco. - I to mimo poniedziałkowej mocniejszej akcji policji przeciwko demonstrantom - zaznaczył.

- Ze strony protestujących lecą fajerwerki, ze strony policji gaz łzawiący - przekazał, dodając że manifestanci wymachują flagami Gruzji i UE przed parlamentem. - Policjanci ochraniają budynek - powiedział.

- Niestety, widać, że sytuacja się nie uspokoiła - podkreślił reporter.

Gruzja. Tysiące proeuropejskich demonstrantów protestują przed parlamentem

Gruzińskie MSW podało we wtorek, że podczas antyrządowej manifestacji w Tbilisi w nocy z poniedziałku na wtorek służby zatrzymały 34 osoby. W wyniku starć policji i protestujących 26 demonstrantów zostało rannych. Udzielono im pomocy medycznej.

Od 28 listopada w całej Gruzji dochodzi do wystąpień. Demonstrujący sprzeciwiają się polityce rządzącego ugrupowania Gruzińskie Marzenie, które tego dnia ogłosiło zawieszenie rozmów o wstąpieniu kraju do UE do 2028 r.

Sytuację w Gruzji komentował w "Gościu Wydarzeń" generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

- To jest niezakończona wojna - przekazał generał. - Była szansa w 2009 roku, żeby kandydowali do NATO, to są te błędy i zaniedbania resetu, odrzucono Gruzję i Ukrainę - wyjaśnił.

Jak dodał, teraz sytuacja mogłaby być teraz inna. - Trzeba było odseparować Rosję od dolara i sprzedaży gazu. Tego nie zrobiono, a budowano Nord Stream 2 - podsuwał generał.