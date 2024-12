Wiele osób traktuje swoje psy niemal jak ludzi, uznając je za przyjaciół i członków rodziny. Należy jednak pamiętać o rzeczy oczywistej: psy ludźmi nie są, więc nie zawsze powinny jeść i pić to, co my. Okazuje się, że w wielu domach można znaleźć produkty, które mogą zaszkodzić pupilowi. To między innymi słodkie przekąski, ale nie tylko.

To oczywistość, ale nigdy dość przypominania, że o swoje zwierzę trzeba szczególnie dbać. Trudno je kontrolować 24 godziny na dobę. Należy więc zrobić wszystko, by zminimalizować ryzyko, że ukochany towarzysz będzie miał kontakt z niebezpiecznymi produktami.

Czekolada potrafi zabić

Kochana przez ludzi, ale niedobra dla psów. Czekolada jest dla czworonogów szczególnym zagrożeniem. Powodem jest znajdująca się w niej teobromina.

My nie mamy większego problemu z jej metabolizowaniem. Niestety inaczej jest w przypadku naszych podopiecznych. Im ciemniejsza i bardziej gorzka odmiana, tym większe zagrożenie tragicznym scenariuszem.

Reakcja organizmu psa zależy w dużej mierze od dawki czekolady oraz jego rozmiarów. U małych psów wystarczy niewielki kawałek, by doprowadzić do śmierci. Nawet mniej groźne powikłania mogą mieć opłakane skutki. Mowa tu o wymiotach, drgawkach czy biegunce.

Rodzynki. Koszmar dla psich nerek

Rodzynki oraz winogrona łatwo zlekceważyć jako zagrożenie. Tymczasem nawet zjedzenie kilku sztuk może się okazać dla naszego pupila bardzo niebezpieczne. Grozi to ostrą niewydolnością nerek.

Zatrucie objawia się zwracaniem pokarmu, brakiem apetytu i rozwolnieniem. Kolejnym krokiem jest nieoddawanie moczu, co bezpośrednio zagraża życiu zwierzęcia. Dlatego należy mieć się na baczności. Chwila nieuwagi, na przykład pozostawienie w zasięgu pyska wypieków z bakaliami, może mieć tragiczne skutki.

Ważną informacją dla właścicieli jest to, że nie jest znany powód tak fatalnego działania rodzynek i winogron na psi organizm. Nie ma też wiedzy na temat szkodliwej dawki. Z tego powodu trzeba po prostu trzymać je z dala od kochanego zwierzaka.

Popularny słodzik zagrożeniem dla czworonogów

Ksylitol bywa używany jako zamiennik cukru. Pojawia się na przykład w "bezcukrowych" słodyczach, napojach, a także pastach do zębów i sprejach do nosa. Psy pod żadnym pozorem nie powinny mieć z nim kontaktu. Substancja ta stymuluje u nich wydzielanie insuliny, a to prowadzi do szybkiego spadku poziomu cukru we krwi.

Efektem jest osłabienie, apatia i drgawki. W trudniejszych przypadkach dochodzi do utraty przytomności. Najgorszą konsekwencją może być śmierć zwierzęcia. Nawet jeśli do tego nie dojdzie, ksylitol potrafi bardzo mocno uszkodzić wątrobę psa.

To też może zaszkodzić twojemu zwierzęciu

Psom zdecydowanie nie służą też między innymi cebula, szczypiorek i czosnek, które uszkadzają czerwone krwinki. Niewskazane jest także awokado. Zawarty w nim persin doprowadza do biegunek i wymiotów.

Szkodzi im również dostęp do ludzkich leków. Działające na człowieka przeciwbólowo paracetamol i ibuprofen mogą tym stworzeniom poważnie uszkodzić wątrobę.

Trzeba mieć świadomość zagrożenia wynikającego ze spożycia przez ukochanego pupila tych produktów. Jeśli do tego dojdzie, należy niezwłocznie skontaktować się z weterynarzem.

