Elton John wyjawił w niedzielę, że niemal całkowicie stracił wzrok i nie był w stanie obejrzeć musicalu, do którego napisał muzykę. Powodem utraty wzroku jest infekcja, której nabawił się we Francji. - Jest nadzieja, że będzie dobrze, ale... w tej chwili jestem trochę w impasie - wyznał brytyjski muzyk.

W niedzielę na londyńskim West Endzie odbyła się premiera musicalu "Diabeł ubiera się u Prady", do którego muzykę stworzył Elton John. Muzyk przemówił podczas gali i wyznał, że ze względu na problemy ze wzrokiem, nie był w stanie zobaczyć przedstawienia.

Elton John niemal całkowicie stracił wzrok

- Nie byłem w stanie przyjść na wiele przedpremierowych pokazów, ponieważ, jak wiecie, straciłem wzrok. Jest mi ciężko to zobaczyć. Ale kocham tego słuchać i brzmiało tak dobrze - powiedział Elton John ze sceny.

Przemawiając ze sceny Elton John podziękował także swojemu mężowi Davidowi Furnishowi, który jest dla niego "opoką" w czasie choroby.

We wrześniu muzyk ujawnił, że na wakacjach we Francji nabawił się infekcji, przez którą całkowicie stracił wzrok w prawym oku, a na lewe widzi jedynie częściowo. Nie jest to trwałe, ale leczenie może trwać bardzo długo i jest powolnym procesem.

"Leczę się, ale to niezwykle powolny proces i minie trochę czasu, zanim wzrok powróci do oka, które zostało uszkodzone" - napisał w oświadczeniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

Kariera Eltona Johna pod znakiem zapytania

Kilka tygodni później powiedział, że jego sytuacja nie ulega żadnej poprawie i nie może przez to dokończyć albumu, nad którym pracuje od pewnego czasu. Płyta jest pierwszą od 2016 roku. Elton John przygotowuje ją we współpracy z Bernie Taupinem - tekściarzem i poetą, który jest autorem tekstów do takich piosenek jak: "Rocket Man", "Sorry Seems to Be the Hardest Word", "Believe", "I’m Still Standing".

- Jest nadzieja, że będzie dobrze, ale... w tej chwili jestem trochę w impasie, ponieważ mogę zrobić coś takiego jak wywiad ale wejść do studia i nagrywać? Nie wiem, ponieważ nie widzę nawet tekstu - wyznał

