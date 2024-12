Ostatnie Pokolenie regularnie blokuje warszawską Wisłostradę, co budzi ogromne emocje mieszkańców stolicy. Protestujący chcą zmiany polityki rządu. Tymczasem premier Donald Tusk zobowiązał służby do zdecydowanej reakcji na blokady. Martyna Leśniak z Ostatniego Pokolenia stwierdziła w "Debacie Gozdyry", że to "absolutnie skandaliczne".