30 opóźnionych pociągów łącznie na około 1000 minut oraz 15 odwołanych - to wstępny bilans awarii, do której doszło na stacji Warszawa Wschodnia. Jak przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe, doszło tam do rozprucia rozjazdu. Część pociągów dalekobieżnych i podmiejskich jeździ wyjątkowo przez Dworzec Centralny, pomijając m.in. Warszawę Śródmieście.