Poranek w Poznaniu zacznie się od dużego zachmurzenia, z temperaturą około 1,9 st. Celsjusza i tą odczuwalną zbliżającą się do zera. Wiać będzie z prędkością do 6 km/h, co może potęgować uczucie chłodu.

Do godziny 11:00 chmury zaczną ustępować, przynosząc umiarkowane zachmurzenie i wzrost temperatury do 4 st.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Popołudnie przyniesie najmilszą część dnia. Od godziny 12:00 temperatura wzrośnie do maksymalnych 5 st., a niebo będzie częściowo zachmurzone.

ZOBACZ: NASA dokonało odkrycia, ale o wiele bliżej niż myślisz!

Wiatr będzie wiał z prędkością około 8 km/h, zapewniając lekki powiew świeżości. Prawdopodobieństwo opadów utrzyma się na poziomie zerowym, co sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu.

Wieczorem temperatura zacznie stopniowo spadać, osiągając około 1 st. Celsjusza w późnych godzinach nocnych. Zachmurzenie pozostanie na poziomie dużym, a wiatr przyspieszy do 11 km/h, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa niż rzeczywista.

Tekstowa prognoza godzinowa

Od 00:00 do 06:00 temperatura będzie oscylować w granicach od 2 do 3 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i wietrze o prędkości do 6 km/h.

Od 06:00 do 11:00 temperatura wzrośnie do 4 st., a zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego.

Od 12:00 do 15:00 temperatura osiągnie swoje maksimum wynoszące 5 st. przy małym zachmurzeniu.

Od 16:00 do 20:00 temperatura spadnie do 2,0 st., a zachmurzenie znów się zwiększy.

Od 21:00 do 23:00 temperatura wyniesie około 1,6 st. przy dużym zachmurzeniu i wietrze o prędkości do 11 km/h.

Porównanie ostatnich dni

W ostatnich dniach pogoda w Poznaniu była zróżnicowana. Od 24 listopada do 28 listopada notowano temperatury od 1 do 7 st. Celsjusza. Dni były przeważnie pochmurne, z wyjątkami słabych opadów deszczu. Dzisiejsza pogoda wpisze się w ten trend, oferując stabilne, choć nieco chłodniejsze warunki w porównaniu do ostatnich dni.

ZOBACZ: Zniknął bez śladu 25 lat temu. Bliscy rozpoznali go na zdjęciu

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że nadchodzący weekend to doskonały czas na spacery i cieszenie się jesiennym krajobrazem. Choć temperatura nie jest wysoka, brak opadów i umiarkowane zachmurzenie sprzyjają aktywnościom na świeżym powietrzu.

WIDEO: Prognoza pogody - środa, 20 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl