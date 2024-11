Wywróciła się łódź płynąca wzdłuż rzeki Niger w północnej części Nigerii. Na pokładzie było wówczas około 200 pasażerów. Zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 100 uznawanych jest za zaginione. Większość z nich, jak informują lokalne władze, to kobiety.

Rzecznik Nigeryjskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego przekazał agencji AP, że statek płynął ze stanu Kogi do stanu Niger. Gdy łódź wywróciła się, na pokładzie miało znajdować około 200 pasażerów, głównie kobiety.

Do piątku wieczór ratownicy zdołali wyłowić z rzeki 27 ciał. Miejsce katastrofy wciąż jest przeszukiwane przez nurków, ponieważ ponad 100 osób wciąż uznaje się za zaginione.

- Po około 12 godzinach od zdarzenia nie znaleziono żadnej osoby, która przeżyła - poinformowała Sandra Musy, rzeczniczka stanowych służb ratunkowych Kogi.

Katastrofa statku na Nigrze. Łódź była przeciążona?

Celem rejsu było najprawdopodobniej dowiezienie ludzi na targ żywności. Władze nie informują o przyczynach tragedii, ale lokalne media sugerują, że łódź mogła być przeciążona.

Dokładna liczba podróżujących statkiem nie jest znana, ponieważ przy tego typu rejsach nie jest prowadzony rejestr pasażerów. Biuro gubernatora stanu Kogi wydało oświadczenie, w którym wyraża ubolewanie z powodu katastrofy.

Podkreślono, że jest to szczególna tragedia, z uwagi na to, że "większość pasażerów stanowiły kobiety, drobni handlarze i rzemieślnicy, którzy zajmowali się legalną działalnością, by zarabiać na życie".