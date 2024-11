O 12 proc. wzrośnie łączna cena za wodę i ścieki w Lublinie oraz sąsiednich gminach - przekazało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Nowe taryfy będą obowiązywać przez trzy lata. Oznacza to rachunek wyższy o ok. 12 zł miesięcznie. Dodano, że podwyżka wynika z decyzji Wód Polskich o skróceniu czasu obowiązujących taryf.

- O ok. 12 proc. wzrośnie od soboty cena łączna za wodę i ścieki w Lublinie oraz sąsiednich gminach. Dla trzyosobowej rodziny zużywającej średnio 2,9 m sześć. wody na osobę na miesiąc oznacza to rachunek wyższy o ok. 12 zł brutto - podała rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Magdalena Bożko-Miedzwiecka.

Jak dodała, w drugim roku cena wzrośnie o ok. 1 proc., a w trzecim spadnie o 1 proc.

Rzeczniczka przekazała, że Wody Polskie zdecydowały o skróceniu czasu obowiązujących taryf i zatwierdziły nowe, wyższe opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w Lublinie i w części sąsiednich gmin (Konopnica, Głusk i Jastków).

Lublin. Wzrośnie cena za wodę i ścieki w mieście o około 12 proc.

Z komunikatu spółki wynika, że za dostarczoną wodę gospodarstwa domowe zapłacą w pierwszym roku obowiązywania nowych taryfy 5,08 zł netto za metr sześcienny, zaś za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 6,69 zł netto za metr sześcienny. W drugim roku będzie to odpowiednio: za wodę 5,20 zł i za ścieki 6,75 zł. W trzecim roku cena za wodę wyniesie 5,23 zł, a za ścieki 6,60 zł.

ZOBACZ: Autobus w Lublinie wjechał w przystanek. Są poszkodowani

Wpływ na wysokość tych opłat ma – jak podało MPWiK – "istotna zmiana warunków ekonomicznych" prowadzenia działalności przez spółkę. Zwrócono uwagę na konieczność utrzymania we właściwym stanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, co wiąże się z remontami.

"Musimy zabezpieczyć na nie środki. Brak remontu w odpowiednim czasie oznacza awarie uciążliwe w skutkach dla mieszkańców i równocześnie znacznie zwiększa koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa" - wyjaśniła rzeczniczka.

Nowe taryfy wejdą w życie w sobotę, tj. 30 listopada i będą obowiązywać przez trzy lata. Obecne stawki MPWiK w Lublinie zostały wprowadzone w styczniu.