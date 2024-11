W południe zawyją policyjne syreny. Będzie je słychać w całym kraju

W piątek odbędzie się pogrzeb asp. szt. Mateusza Biernackiego. Ostatnie pożegnanie 34-letniego funkcjonariusza Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI rozpocznie się o godz. 12:00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej.



Policja poinformowała, że hołd zmarłemu oddadzą funkcjonariusze w całej Polsce. W momencie rozpoczęcia uroczystości pogrzebowej zawyją policyjne syreny.

Jednocześnie zaapelowano do mediów o "uszanowanie spokoju rodziny i najbliższych zmarłego policjanta". Do akcji upamiętnienia funkcjonariusza dołączyła straż pożarna.

"We wszystkich jednostkach PSP i OSP włączmy sygnały świetlno-dźwiękowe, aby oddać hołd asp. szt. Mateuszowi Biernackiemu. Cześć Jego Pamięci!" - napisano w mediach społecznościowych.

Warszawa. Tragedia podczas interwencji. Policjant nie żyje

Do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę na warszawskiej Pradze-Północ przy ul. Inżynierskiej. Dwa patrole policji interweniowały w sprawie mężczyzny uzbrojonego w maczetę.

21-letni policjant użył broni służbowej na skutek czego asp. szt. Mateusz Biernacki - nieumundurowany funkcjonariusz - został postrzelony. Ranny mężczyzna zmarł w szpitalu.

ZOBACZ: Śmiertelnie postrzelił policjanta. Sąd odrzucił wniosek o areszt

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w związku ze śmiertelnym postrzeleniem mundurowego.

- 21-latek usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i nieuzasadnionego użycia broni służbowej oraz spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu, a w następstwie spowodowania śmierci innej osoby - przekazał prok. Norbert Woliński.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Prokurator zawnioskował o tymczasowy areszt, co następnie zostało odrzucone przez sąd. W to miejsce zastosowano szereg środków wolnościowych: dozór policji, zakaz zbliżania się do świadków, poręczenie majątkowe i zawieszenie w obowiązkach.