"To jest radykał lewicowy". Patryk Jaki ostro o kandydacie na prezydenta

- To nasze zadanie, aby pokazać ludziom, jaka jest prawda o tym człowieku - powiedział w "Graffiti" europoseł Patryk Jaki, odnosząc się do kandydata KO na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego. Polityk potwierdził też w programie, że znajdzie się w sztabie Karola Nawrockiego. Włodarza stolicy nazwał zaś "lewicowym radykałem".

Gość Marcina Fijołka zapytany został o zbliżającą się kampanię przed wyborami prezydenckimi. Patryk Jaki potwierdził pojawiające się informacje, że jest on w sztabie kandydata popieranego przez PiS - Karola Nawrockiego. Przekazał także, że w sobotę Rada Polityczna PiS oficjalnie zatwierdzi kandydaturę prezesa IPN.

Polityk odniósł się również do działań głównego przeciwnika Nawrockiego - Rafała Trzaskowskiego. Jego zdaniem, najważniejsze są czyny, a nie słowa, a czyny, jak przekonywał, mają nie przemawiać za włodarzem stolicy.

- To nasze zadanie, aby pokazać ludziom, jaka jest prawda o tym człowieku. To, co PO, jego partia, zrobiła ostatnio w Parlamencie Europejskim, popierając program radykalizacji Zielonego Ładu, już wpływa na nasze kieszenie. Mamy w tej chwili najdroższy prąd w Europie i nasze firmy przestają być konkurencyjne - argumentował.

Europoseł PiS stanął jednocześnie w obronie Karola Nawrockiego, nazywając go "osobą, która reprezentuje większościowe poglądy Polaków". Jak wskazywał, jest przekonany, że większość ludzi nie poprze "szaleństwa", które reprezentować ma Trzaskowski.

- Jeżeli Rafał Trzaskowski mówi, że jest zwolennikiem wolności, a ich rząd wprowadza ustawę o mowie nienawiści, która jest typowym przykładem tego, jak reglamentować wolność, to to jest kolejna rzecz, którą trzeba będzie pokazać - stwierdził.

Pomoc dla powodzian z opóźnieniem. Jaki: To jest skandal

Pytany o to, jak odnosi się do wsparcia dla powodzian w Polsce, Patryk Jaki ostro skrytykował rząd Donalda Tuska. - To skandal, co oni wyprawiają - ocenił.

Wiceprezes PiS wskazywał przy tym, że Niemcy i Włosi o wiele wcześniej dostali pieniądze, choć doznali mniejszych szkód. - Ludzie czekają. My mamy dużo tragiczniejszą sytuację - mówił.

Marcin Fijołek zapytał też swojego gościa o to, dlaczego nie głosował za Komisją Europejską, która wkrótce ma rozpocząć swoje prace. Jak wytłumaczył Jaki, nie popiera on forsowanego przez KE programu.

- Radykalizacja Zielonego Ładu, za ogrzewania naszych domów będziemy musieli zapłacić znacznie więcej niż w tej chwili płacimy w imię ideologii, że Ziemia spłonie, w programie KE jest przeforsowanie traktatu, który zabiera Polsce większość kompetencji, czyli de facto odbiera suwerenność - wymieniał.

Eurodeputowany przekonywał, że na mocy traktatu Polska stracić może kompetencje w ok. 65 obszarach. - Już widzimy, że Scholz dzwoni do Putina, co jest absolutnie wbrew naszym interesom - wskazał.

Afera wokół marszałka Hołowni i Collegium Humanum. Jaki: Tusk niszczył koalicjantów służbami

- Jestem w polityce wiele lat. Pamiętam pierwszy rząd Donalda Tuska i to było naturalne, że on niszczył koalicjantów służbami - powiedział Patryk Jaki, pytany o sprawę zamieszania wokół marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Polityk stwierdził jednocześnie, że wyciek ws. Hołowni "pochodzi z prokuratury Bodnara", a marszałek nie powinien "legitymizować osłabiania samego siebie".

- Jest jeszcze jedna rzecz a propos służb, tej neo-prokuratury i tego, co robi Bodnar. "DGP" donosi, że kolejny raz, kwartał do kwartału, spółki Skarbu Państwa przynoszą rekordowe straty. 30 proc. strat. Nawet gdyby tam postawić najgłupszych ludzi w Polsce, to jest naprawdę sztuka, żeby zrobić 30 proc. strat - zrecenzował, dodając, że ludzie dziś "boją się podejmować decyzje".

- Szymon Hołownia dzisiaj sam pada ofiarą polityki, którą tworzył - nadmienił.

Zbigniew Ziobro wraca do polityki?

Patryk Jaki zapytany został też o powrót Zbigniewa Ziobry do Sejmu jeszcze przed świętami. - Nie mogę tego potwierdzić. On jest bardzo chętny, bardzo by chciał już wrócić, natomiast to wszystko zależy od jego zdrowia - powiedział polityk.

Ze słów gościa Polsat News wynika ponadto, że Ziobro wciąż nie zamierza pojawić się na przesłuchaniu przed komisją ds. Pegasusa.

- Polska konstytucja jeszcze obowiązuje, a w niej jest zapis, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i powszechnie obowiązujące. Jeżeli Ziobro przyszedłby na komisję, to naplułby na konstytucję - stwierdził.



