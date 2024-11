- By wiedzieć, czym żyje i oddycha armia, by większość lęków zniknęła - tak konieczność wprowadzenia obowiązkowych szkoleń wojskowych skomentował Iwan Tymoczko, przewodniczący ukraińskiej Rady Rezerwistów Wojsk Lądowych.

Na antenie Kyiv24 wojskowy poinformował, że zajęcia edukacyjne rozpoczną się 1 stycznia, a pierwszymi osobami, które wezmą w nich udział, będą studenci i uczniowie. Wkrótce po nich szkolenie przejdzie "cała męska populacja" w wieku od 18 do 25 lat.

Wojna w Ukrainie. Obowiązkowe szkolenia wojskowe. Pójdą nawet 18-latkowie

Jak wskazał Tymoczko, trening odbywać się będzie zarówno w trybie podstawowym, jak i zawodowym. Najważniejszym założeniem instruktażu ma być nabycie przez młodych Ukraińców umiejętności posługiwania się bronią.

Szkolenia mają również wspomóc w sprawnym doborze odpowiedniej specjalizacji, gdyby przeprowadzono mobilizację wojskową. Tymoczko zaznaczył, iż proces szkoleniowy nie ma jednak żadnego związku z ewentualnym poborem.

Nowe rozwiązania wprowadzane przez ukraińską armię uchodzą za efekt ustawy przegłosowanej w październiku przez Radę Najwyższą. Dotyczyła ona zwolnienia z mobilizacji wojskowej osób poniżej 25. roku życia.

Ukraina wzmacnia armię. Kto jest zwolniony z mobilizacji?

Ustawa o wzmocnieniu mobilizacji wojskowej w Ukrainie weszła w życie 18 maja. Jej postanowieniem zlikwidowano możliwość uzyskania statusu "częściowo zdolnego do służby". Obecnie istnieją jedynie kategorie "zdolny" lub "niezdolny".

Zapisy rozporządzenia zobowiązały mężczyzn w wieku 18-60 lat do aktualizacji danych w Terytorialnych Centrach Rekrutacji i Wsparcia Społecznego, Centrach Usług Administracyjnych lub przygotowanej aplikacji. Takie same działania muszą podjąć również zarejestrowane do służby kobiety oraz osoby poniżej 25. roku życia, które dobrowolnie zgłosiły się do służby.

Z mobilizacji wojskowej zwolnieni są obywatele Ukrainy, których rodzeństwo zginęło w czasie wojny, osoby niepełnosprawne, opiekunowie niepełnosprawnych małoletnich, czy samotni rodzice (w przypadku gdy drugi rodzic nie żyje, odbywa karę lub został pozbawiony praw do opieki).