- To coś niebywałego i na pewno powód do dyplomatycznej interwencji, do bardzo zdecydowanych działań UEFA - powiedział Polsat News minister sportu Sławomir Nitras. W ten sposób skomentował skandaliczne transparenty wywieszone podczas meczu Legii Warszawa w Nikozji. Kibice Omonii mieli banery z hasłami o "wyzwoleniu Warszawy przez Armię Czerwoną". Do sprawy odniósł się także prezes PZPN.