Bartłomiej C. usłyszał zarzut. To były wiceminister sprawiedliwości

Wrocławska Prokuratura Okręgowa postawiła zarzut byłemu wiceministrowi sprawiedliwości obecnego rządu Bartłomiejowi C. Jak twierdzą śledczy, polityk - będąc zastępcą dyrektora ds. Komercjalizacji Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz "doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 4619,82 złotych poprzez wprowadzenie w błąd co do faktu wykorzystywania" auta służbowego.

"Bartłomiej C. podejrzany jest o to, że w okresie od 2 czerwca 2024 roku do 28 lipca 2024 roku we Wrocławiu i innych miejscowościach, będąc funkcjonariuszem państwowym - osobą zajmującą kierownicze stanowisko w instytucji państwowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczył swoje uprawnienia i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 4619,82 złotych" - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

C. pełnił wówczas funkcję zastępcy dyrektora do spraw komercjalizacji instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz PORT - Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologicznego z siedzibą we Wrocławiu.

Bartłomiej C. z zarzutem. "Działał na szkodę interesu publicznego"

Według śledczych były wiceminister "wprowadził w błąd, co do faktu wykorzystywania samochodu służbowego oraz przypisanej do tego pojazdu karty flotowej do celów służbowych, gdy w rzeczywistości wykorzystywał je do celów prywatnych i obciążał w związku z tym w/w karty poprzez co najmniej ośmiokrotne zatankowanie do celów prywatnych paliwa do tego pojazdu i zakup płynu do spryskiwaczy, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego".

Rzeczniczka wrocławskiej prokuratury Karolina Stocka-Mycek przekazała, że Bartłomiej C. w trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu". Były minister twierdzi, że mimo złożenia podpisu "nie zapoznał się z zasadami korzystania z pojazdu służbowego i był przekonany, że może z niego korzystać w celach prywatnych".

"Zaprzeczył, jakoby miał zamiar doprowadzenia pracodawcy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Jednocześnie nie zaprzeczył faktowi korzystania z pojazdu i karty flotowej w celach prywatnych" - informuje Stocka-Mycek.

Bartłomiejowi C. grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Polityk podał się do dymisji. "Z głębi serca przepraszam"

C., związany z Lewicą, w sierpniu podał się do dymisji ze stanowiska wiceministra sprawiedliwości. Polityk wówczas przepraszał i informował, że zwrócił wykorzystane środki. Wrotce potem złożył też złożył rezygnację z funkcji zastępcy dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz.

- Popełniłem błąd kilka tygodni temu. Przyznaję się do tego, że wykorzystałem samochód służbowy do celów prywatnych. Nie miałem świadomości, że nie mogę tego uczynić. Muszę ponieść odpowiedzialność. Środki, które wykorzystałem tankując zwróciłem na konto. Chcę z głębi serca, bardzo szczerze przeprosić za zaistniałą sytuację. Miałem naprawdę ambitne plany jeśli chodzi o prace w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ten błąd wymaga jednak odpowiedzialności i konsekwencji - mówił w sierpniu polityk.

Jak podawała Wirtualna Polska, były wiceminister udał się na wakacje do Słowenii limuzyną państwowej instytucji badawczej. Podczas wyjazdu dwukrotnie płacił też służbową kartą.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to wyspecjalizowany ośrodek zrzeszający ponad 30 jednostek naukowych. Nadzór nad nim sprawuje minister nauki i szkolnictwa wyższego. Ministerstwo informowało w sierpniu, że na polecenie szefa resortu Dariusza Wieczorka w wszczęto audyt.