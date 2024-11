Wojciech O. usłyszał zarzuty. To były lider SLD

Były minister Wojciech O. usłyszał zarzuty - podał Polsat News. Polityk jest jedną z sześciu osób ujętych w środę przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak ujawnił, że chodzi o "przestępstwa o charakterze gospodarczym". Wojciech O. to były minister rolnictwa w rządzie SLD oraz były przewodniczący tej partii.

W środę w Warszawie, Radomiu i w Zgierzu agenci CBA zatrzymali sześć osób. Tego samego dnia zostały one przewiezione do katowickiego wydziału PK. Przesłuchania trwały niemal do czwartkowego rana.

W czwartek będą jeszcze kontynuowane czynności z częścią podejrzanych, wśród nich jest Wojciech O. Do czasu ich zakończenia prokuratura nie będzie informowała o zarzutach i ewentualnych środkach zapobiegawczych.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak informował w środę, że sprawa dotyczy przestępstw o charakterze gospodarczym. Według nieoficjalnych informacji zatrzymania dotyczą sprawy udzielenia przez Alior Bank pożyczek zadłużonym Zakładom Mięsnym Henryk Kania. Zatrzymany Wojciech O. był w tym okresie dyrektorem departamentu biznesu agro w Aliorze.

Zakłady Mięsne Kania w Pszczynie, które wcześniej były potentatem na rynku, upadły w 2020 r. Ich założyciel Henryk Kania zmarł przed kilkoma dniami. Jego syn Henryk, który przejął zarządzenie firmą, jest głównym podejrzanym w toczącym się w śląskim wydziale PK śledztwie. Był ścigany międzynarodowym listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. W 2020 r. argentyńskie służby zatrzymały go w Buenos Aires.

Prokuratura zarzuca Henrykowi K. wiele przestępstw związanych z funkcjonowaniem zakładów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, w ramach której popełniono wiele oszustw na szkodę różnych podmiotów gospodarczych. Jak informowali śledczy, łączna kwota wyłudzonych środków przekracza 800 mln zł.

W całym śledztwie zarzuty przestawiono już ponad 20 osobom. Np. w 2021 r. CBŚP zatrzymało dwóch biegłych rewidentów współpracujących z Zakładami Mięsnymi Kania. Jednemu z nich przedstawiono zarzut współudziału w wystawianiu fałszywych faktur łącznie na 683 mln zł.