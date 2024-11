Prognoza pogody dla Warszawy na 28 listopada 2024 

Czwartek w Warszawie zapowiada się jako dzień pełen pogodowych niespodzianek. Zaczynamy od umiarkowanych opadów deszczu, które będą towarzyszyć nam przez większą część dnia. Słońce wzejdzie o 07:17, a dzień zakończy się zachodem o 15:30. Temperatura maksymalna wyniesie 7,5 st. Celsjusza, natomiast minimalna spadnie do 3,2 st. Wiatr będzie umiarkowany, osiągając prędkość do 21,4 km/h.

Poranek w Warszawie zacznie się od zachmurzenia dużego, z temperaturą wahającą się od 5,0 do 5,4 st. Celsjusza, przy odczuwalnej temperaturze od 1,1 do 1,6 st.

Wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością około 20 km/h. Około godziny 8:00 pojawią się umiarkowane opady deszczu, które potrwają do południa.

Prognoza popołudniowa dla Warszawy

Popołudnie przyniesie st.owe ocieplenie, z temperaturą sięgającą nawet 7,5 st. Celsjusza około godziny 14:00. Odczuwalna temperatura wzrośnie do 4,1 st.

Deszcz będzie słabł, ale zachmurzenie duże utrzyma się do późnego popołudnia. Wiatr pozostanie umiarkowany, z prędkością do 21,4 km/h. Mimo pochmurnej aury, warto zwrócić uwagę na krótkie chwile przejaśnień.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem i w nocy temperatura zacznie stopniowo spadać, osiągając około 5,1 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura wyniesie 1,5 st.

Zachmurzenie duże będzie dominować, z możliwymi słabymi opadami deszczu po godzinie 21:00. Wiatr nieco osłabnie, wiejąc z prędkością do 18,2 km/h.

Tekstowa prognoza godzinowa

- Od 00:00 do 07:00 temperatura będzie wzrastać z 3,2 do 5,1 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego osiągnie prędkość od 9,9 do 20,1 km/h.

- Od 08:00 do 11:00 wystąpią umiarkowane opady deszczu, a temperatura będzie w przedziale od 5 do 5,4 st. Celsjusza.

- Od 12:00 do 15:00, temperatury wzrosną do 7,5 st. Celsjusza, a opady deszczu będą słabnąć.

- W godzinach wieczornych, od 16:00 do 20:00, temperatura spadnie do 5,1 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i wietrze o prędkości około 18 km/h.

- Po 21:00 oczekiwane są słabe opady deszczu.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza pogoda będzie zdecydowanie cieplejsza. W ciągu minionego tygodnia temperatura w Warszawie oscylowała wokół 1-4 st. Celsjusza z dominującym zachmurzeniem umiarkowanym i bez opadów. Dzisiejsze opady deszczu będą pierwszymi od kilku dni, co jest znaczącą zmianą w porównaniu z pogodą z końca listopada.

Warto wykorzystać ten dzień na planowanie przyszłych aktywności, mając na uwadze, że mimo pochmurnej i deszczowej aury, temperatura będzie stosunkowo łagodna. Może to być idealny moment na zaplanowanie wypadu do kina lub przytulnej kawiarni.

red. / Polsatnews.pl