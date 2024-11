Prognoza pogody dla Poznania na 28 listopada 2024

Dzisiejszy dzień w Poznaniu przyniesie umiarkowane opady deszczu, z temperaturami oscylującymi między 4 a 7 st. Celsjusza. Warto przygotować się na mokry czwartek, ponieważ prawdopodobieństwo deszczu wynosi sto proc. Wschód słońca nastąpi o 07:34, a zachód już o 15:45, co daje nam stosunkowo krótki dzień pełen chmur i wiatru.

Poranek rozpocznie się od umiarkowanych opadów deszczu i zachmurzenia dużego, z temperaturą około 6,9 st. Celsjusza, a odczuwalną wynoszącą 3,3 st. Wiatr będzie wiał z prędkością do 26 km/h, co może potęgować uczucie chłodu.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura zacznie się nieznacznie obniżać, wahać się będzie od 5 do 5,5 stopni Celsjusza, z temperaturą odczuwalną od 0,1 do 0,5 st. Zachmurzenie pozostanie umiarkowane, a wiatr osiągnie maksymalną prędkość 32,4 km/h. Opady deszczu będą występować sporadycznie, a ich intensywność nie powinna być duża.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem i w nocy, od 18:00 do końca dnia, temperatura spadnie do około 4,8 st. Celsjusza. Zachmurzenie pozostanie duże, a słabe opady deszczu będą się utrzymywać. Wiatr będzie nieco słabszy, osiągając prędkość 23,9 km/h.

ZOBACZ: Zaostrzenie kar dla kierowców. Można dożywotnio stracić prawo jazdy

Szczegółowa prognoza godzinowa

Od 00:00 do 06:00 temperatura wzrośnie z 5,3 do 6,5 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i umiarkowanych opadach deszczu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość od 21,1 do 24,8 km/h.

Od 07:00 do 09:00 temperatura osiągnie maksimum 7,7 st. Celsjusza, z odczuwalną wynoszącą 4,0 st. Zachmurzenie umiarkowane i słabe opady deszczu. Wiatr osiągnie prędkość do 26 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura zacznie spadać do 5,3 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu i przelotnych opadach. Wiatr osiągnie prędkość 32,4 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatury będą w zakresie od 4,7 do 5,1 st. Celsjusza, z małym prawdopodobieństwem opadów. Wiatr osiągnie prędkość do 29,4 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatury wyniosą od 4,8 do 5,2 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i sporadycznych słabych opadach deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością do 23,9 km/h.

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Dzisiaj w Poznaniu należy zwrócić uwagę na silny wiatr, który momentami osiągnie prędkość 32,4 km/h. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas poruszania się na zewnątrz, szczególnie przy otwieraniu parasoli.

ZOBACZ: Polacy piją te herbaty na potęgę. Są zakazane w kilku krajach

Porównanie z ostatnim tygodniem

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza pogoda będzie chłodniejsza i bardziej wilgotna. W poprzednich dniach temperatura sięgała nawet 7,51 st. Celsjusza przy słabych opadach lub bezchmurnym niebie, a dzisiaj spodziewamy się wyższej intensywności opadów. Przypomnijmy, że tydzień temu temperatury były znacznie niższe, nawet poniżej zera.

Na koniec warto pamiętać, aby ubrać się odpowiednio do warunków pogodowych, gdyż dzisiejszy dzień będzie chłodny i wietrzny. Zadbajmy o komfort i bezpieczeństwo, planując swoje aktywności na zewnątrz.

WIDEO: Prognoza pogody - środa, 20 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl