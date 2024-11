Kilka godzin wcześniej na łamach "Washington Post" pojawił się artykuł dotyczący negocjacji pokojowych i zakończenia działań wojennych w Ukrainie. Zdaniem anonimowych źródeł bliskich władzom w Waszyngtonie, coraz więcej amerykańskich urzędników jest przekonanych o potrzebie rozpoczęcia rozmów z Rosją.

Jak przekonywano, Stany Zjednoczone będą wówczas namawiać Kijów do zgody na ustępstwa terytorialne w zamian za natychmiastowe wstrzymanie walk.

Wojna na Ukrainie. Rosyjskie MSZ: Nie ma alternatywy dla planu Putina

Temat ewentualnych rozmów pokojowych podjęty został przez dziennikarzy rosyjskiej, propagandowej agencji RIA Nowosti. O możliwe negocjacje ws. wstrzymania walk zapytany został wiceszef rosyjskiego MSZ.

- Wynegocjowanie rozwiązania kryzysu ukraińskiego jest możliwe, jeśli Stany Zjednoczone i Zachód uznają, że nie ma alternatywy dla propozycji pokojowej prezydenta Rosji Władimira Putina - stwierdził.

Zdaniem rosyjskiego dyplomaty obecna sytuacja wskazuje raczej na eskalowanie konfliktu przez Zachód, a nie chęć rozpoczęcia rozmów z Rosją na temat przerwania działań militarnych.

- Jeśli będą trwać w swoich złudzeniach i upierać się przy jakichś fałszywie rozumianych intrygach, podkręcać sytuację pomocą, bronią i prowokować Kijów do coraz to nowych prowokacji i działań przestępczych, to oczywiście nie będzie podstaw do negocjacji, to jest dość proste - podkreślił.

- Muszą albo przyjąć to, co proponuje Putin, albo pozostać tam, gdzie są teraz, z perspektywą dalszego pogarszania ich sytuacji - dodał.