"Szymon Hołownia nie studiuje i nigdy nie studiował na Collegium Humanum" - podaje Polska 2050. To reakcja na doniesienia, że nazwisko marszałka widnieje na liście studentów uczelni. Partia Hołowni zaprzecza i zaznacza, że "każdy, kto tak twierdzi, kłamie". "Oszczerczych ataków można się było spodziewać" - czytamy. O Collegium Humanum zrobiło się głośno w związku z nielegalnym wydawaniem dyplomów.

"Na każde z pytań, które w przestrzeni publicznej stawiane są w kontekście Collegium Humanum odpowiedź jest jedna: Szymon Hołownia nie studiuje i nigdy nie studiował na Collegium Humanum. Nigdy też nie spotykał się z jej władzami w oficjalny czy nieoficjalny sposób. Każdy, kto twierdzi inaczej - kłamie" - czytamy w oświadczeniu Polski 2050 w serwisie X.

Szymon Hołownia na Collegium Humanum? "Oszczerczy atak"

Formacja podkreśla, że jej lidera z uczelnią "jedyne, co łączy, to podanie, które wysłał kilka lat temu, kiedy to rozważał studia z psychologii". "Nie podjął ich jednak z uwagi na pozyskane w międzyczasie informacje o podejrzanej reputacji uczelni oraz zmianę planów życiowych" - informują współpracownicy marszałka Sejmu.

"Oszczerczych ataków na niezależną kandydaturę Szymona Hołowni można się było spodziewać. Marszałek jest na nie przygotowany i jedynie wzmacniają one jego zdecydowanie, by właśnie taką brudną, opartą na fake newsach politykę zmieniać" - czytamy.

ZOBACZ: Dyskusja wokół nowego przedmiotu. "Już są szykowane protesty rodziców"

Media: Szymon Hołownia na liście studentów Collegium Humanum

Stanowcza reakcja Polski 2050 związana jest z doniesieniami "Newsweeka". Wynika z nich, że nazwisko Szymona Hołownia znajdować się miało na liście studentów Collegium Humanum. Twierdzą tak byli pracownicy uczelni, którzy mieli widzieć podpis marszałka pod immatrykulacją, czyli przyrzeczeniem studenckim.

Według tygodnika Hołownia nigdy na uczelni nie studiował, bo - jak twierdzi jego rozmówca - "taka była umowa". Marszałek miał otrzymać dyplom ukończenia studiów, wydany na podstawie zaliczenia otrzymanego podczas studiów na SWPS i "życzliwości" Pawła Cz., byłego rektora uczelni. "Newsweek" podaje, że plan studiowania na Collegium Humanum miał wymyślić Michał Kobosko, jeden z czołowych polityków Polski 2050.

Prokuratura nie ujawnia, czy nazwisko Hołowni pojawia się w śledztwie dotyczącym uczelni.

Afera w Collegium Humanum. Prokuratura bada sprawę

W sprawie nieprawidłowości dotyczących uczelni Collegium Humanum (obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia) funkcjonariusze CBA działają od lutego. Wtedy to dziennikarze "Newsweeka" ustalili, że prywatna uczelnia miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. Takie dyplomy ułatwiały m.in. ścieżkę do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

ZOBACZ: CBA zatrzymało sześć osób. Wśród nich były minister

Wiarygodność dokumentów wydawanych przez Collegium Humanum miały zapewniać m.in. zagraniczne uczelnie, jednak okazało się, że nie miały one uprawnień do prowadzenia studiów MBA. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi.

Od lutego CBA zatrzymało 30 osób w związku ze sprawą Collegium Humanum. Zarzuty usłyszeli już m.in. były europoseł PiS Karol Karski i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. W połowie listopada Paweł Cz., były rektor uczelni, opuścił areszt. Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Łącznie postawiono mu dotychczas blisko 100 zarzutów.