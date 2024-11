Policjanci skontrolowali dwa autokary, które miały zawieźć dzieci na wycieczkę. Po analizie, jeden z pojazdów nie został dopuszczony do dalszej jazdy. Policja przypomniała, że takie kontrole można zgłaszać, a przybyli na miejsce mundurowi sprawdzą nie tylko stan techniczny pojazdu, ale także trzeźwość kierowcy i niezbędne dokumenty. Jak się okazuje policyjna kontrola może być nieoceniona.

W środę policjanci z krasnostawskiej drogówki sprawdzili dwa autokary, którymi dzieci miały udać się na wycieczkę. Jednak, jak się okazało, jeden pojazd nie nadawał się do jazdy, więc po przeglądzie nie dopuszczono go do dalszej podróży.



Funkcjonariusze ujawnili uszkodzenia opon w jednym z autokarów. W związku z tym zatrzymano dowód rejestracyjny tego pojazdu, a uczniowie musieli czekać na przyjazd drugiego sprawnego autokaru. Dopiero po tym mogli udać się na zaplanowaną wycieczkę.

Niesprawny autokar miał zawieść dzieci na wycieczkę. Policja z apelem

Korzystając z zaistniałej sytuacji mundurowi przypomnieli, że warto zgłaszać prośbę o skontrolowanie autokarów. "Policjanci pojawią się w miejscu wyjazdu i bezpłatnie sprawdzą stan techniczny pojazdu, ale również trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty" - wytłumaczyła mł asp. Anna Chuszcza z KPP Krasnystaw.

ZOBACZ: Wiózł grupę dzieci do szkoły. Był kompletnie pijany



Kontrolę można zgłosić w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30 w Wydziale Ruchu Drogowego pod numerem telefonu 47 8133 201 oraz w dni wolne i święta u dyżurnego jednostki pod numerem 47 8133 290.



O planowanym wyjeździe najlepiej poinformować policjantów z kilkudniowym wyprzedzeniem. "Dzięki temu unikniemy potencjalnego oczekiwania związanego z wykonywaniem przez policjantów innych czynności służbowych" - wyjaśniono.