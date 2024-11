Ognisko choroby zostało stwierdzone 22 listopada w gospodarstwie utrzymującym bydło mięsne w powiecie wołowskim, w województwie dolnośląskim. "Gazeta Wrocławska" poinformowała, że chodzi o miejscowość Rajczyn.

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że wirusa wykryto w próbkach pochodzących od trzech zwierząt. "Zakażenie w stadzie przebiega bezobjawowo, zwierzęta nie wykazują klinicznych objawów choroby" - czytamy.

Zgodnie z prawodawstwem UE, choroba niebieskiego języka należy do kategorii chorób C+D+E, co oznacza, że nie jest objęta obowiązkiem zwalczania. Nie obowiązują również żadne ograniczenia w odniesieniu do pochodzących od przeżuwaczy mięsa i produktów mięsnych, mleka, skór, wełny.

Choroba nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Wrażliwe na zakażenie są przeżuwacze, zarówno domowe jak i dzikie, a do zakażenia dochodzi za pośrednictwem kuczmanów, czyli niewielkich muszek, które kłują zwierzęta i roznoszą wirusa.

Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że w celu ochrony zwierząt przed chorobą należy:

Wystrzegać się zakupu zwierząt pochodzących z niewiadomego źródła, bez świadectwa zdrowia;

Zapewnić okresowe wizyty lekarza weterynarii w gospodarstwie;

Zwalczać owady w pomieszczeniach inwentarskich, w których przebywają zwierzęta;

Możliwie jak najlepiej zabezpieczyć przed owadami pomieszczenia, w których utrzymywane są zwierzęta.

GIW przypomina również, że w przypadku zauważenia objawów nasuwających podejrzenie choroby zakaźnej, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

dk/kg / Polsatnews.pl