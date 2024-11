Dziś w Poznaniu czeka nas typowy listopadowy dzień z dużą dawką deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 8,5 st. Celsjusza, a minimalna 4 st. Celsjusza. Wiatr osiągnie prędkość do 17,8 km/h. Słońce wzeszło o 07:31, a zajdzie dokładnie o 15:47, więc dzień będzie krótki i pochmurny.

Poranek przywita mieszkańców Poznania umiarkowanym zachmurzeniem. Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura wzrośnie z 6,2 do 7,4 st. Celsjusza. W tym czasie odczuwalna temperatura będzie wynosić od 3,3 do 4,7 st. Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, osiągając prędkość od 14,5 do 17,3 km/h.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Po południu, od godziny 12:00 do 17:00, spodziewane są słabe opady deszczu, które będą przeplatać się z dużym zachmurzeniem. Temperatury będą wahać się między 7,8 a 8,5 st. Celsjusza, z odczuwalnymi wartościami od 5,5 do 6,3 st. Celsjusza.

Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość od 12,6 do 14,0 km/h. Prawdopodobieństwo opadów będzie się utrzymywać na poziomie około 30 proc..

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem i w nocy, od godziny 18:00, chmury będą stopniowo ustępować, a niebo stanie się bezchmurne. Temperatury spadną z 6,1 do 4,1 st. Celsjusza, przy odczuwalnych wartościach od 3,8 do 1,3 st. Celsjusza. Wiatr będzie łagodniejszy, osiągając prędkość od 10,3 do 11,6 km/h.

Tekstowa prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 5,4 do 7,4 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość od 13,9 do 17,3 km/h. Prawdopodobieństwo opadów pozostanie niskie.

Od 10:00 do 13:00 temperatura utrzyma się w granicach od 7,4 do 8,3 st. Celsjusza. Pojawią się słabe opady deszczu przy dużym zachmurzeniu. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość od 12,6 do 16,9 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura zacznie spadać z 8,5 do 7,3 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i sporadycznych opadach. Wiatr będzie umiarkowany, osiągając prędkość do 14,0 km/h.

Od 18:00 do 23:00 chmury ustąpią, a niebo stanie się bezchmurne. Temperatury będą spadać z 6,1 do 4,1 st. Celsjusza. Wiatr będzie łagodny, z prędkością od 10,3 do 11,6 km/h.

Porównanie historyczne

W ostatnich dniach Poznań doświadczył wielu zmian w pogodzie. 24 listopada temperatura wynosiła zaledwie 1,95 st.a Celsjusza i pojawiały się słabe opady deszczu. Natomiast wcześniej, 22 listopada, odnotowano bezchmurne niebo i temperaturę -2,84 st.a Celsjusza. Dzisiejsza pogoda będzie znacznie cieplejsza i bardziej deszczowa, co jest typowe dla późnojesiennego klimatu.

