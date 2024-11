Rząd przyjął projekt ustawy, który usprawnia przepisywanie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz seniorów, którzy ukończyli 65 lat. Dzięki tej zmianie recepty na leki refundowane z budżetu NFZ będą mogli wystawiać wszyscy lekarze, nawet ci prowadzący prywatną praktykę, a także pielęgniarki, które mają do tego uprawnienia. To oszczędność czasu i pieniędzy dla pacjentów.

Aktualnie takie recepty mogą wystawiać tylko i wyłącznie lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) oraz pracujący w szpitalach, pod warunkiem podpisania kontraktu z NFZ.

Po zmianach przepisów, które 6 listopada 2024 r. zostały skierowane do zatwierdzenia przez Sejm, każda osoba posiadająca uprawnienia wynikające z wykonywanego zawodu medycznego będzie mogła wystawiać refundowane recepty.

Najważniejsze zmiany zaproponowane przez resort

Rozszerzenie uprawnień do wystawiania recept na darmowe leki i wyroby medyczne wynika bezpośrednio ze zmiany definicji tzw. osoby uprawnionej, czyli lekarza związanego umową z NFZ. Uproszczony zostaje wymóg, aby recepty były wystawiane tylko w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Recepty w formie papierowej pozostaną dostępne, ale ich liczba nie zwiększy się, ponieważ klasyczna recepta stanowi tylko 3 proc. wszystkich wystawianych przez NFZ. Co roku marginalizowana jest ta forma preskrypcji, w związku z łatwiejszym i tańszym dostępem do internetu, komputerów oraz smartfonów.

Farmaceuci otrzymają rozszerzone uprawnienia, które pozwolą im wystawiać recepty na wszystkie szczepionki stosowane w ramach szczepień zalecanych, a nie jak do tej pory, tylko na szczepionkę przeciwko grypie. W założeniu ma to odciążyć inne zawody medyczne i usprawnić działanie systemu ochrony zdrowia.

Jak można przeczytać w oficjalnym rządowym komunikacie: "Dzięki rozwiązaniu, podczas jednej wizyty w aptece pacjent otrzyma receptę na szczepionkę (z przysługującą mu refundacją) oraz będzie mógł się zaszczepić. Dla seniorów oznacza to, że jeszcze w sezonie 2024/2025 będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie w aptece".

Wprowadzenie modyfikacji w ustawach o refundacji oraz o zawodach położnej i pielęgniarki zostanie dostosowane do nowych przepisów zawartych w art. 43a o świadczeniach opieki zdrowotnej. Określają one, kto jest uprawniony do otrzymywania bezpłatnych produktów leczniczych oraz w jakim zakresie osoby związane z medycyną mogą wystawiać recepty na te konkretne produkty.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe prawo doprecyzuje przepisy ustawy z 15 kwietnia 2011 r. dotyczące działalności leczniczej. Wejdą one w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zanim to się stanie projekt ustawy ("Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw"), który wpłynął do Sejmu 6 listopada 2024 r., musi przejść przez obie izby parlamentu i zostać podpisany przez prezydenta.

