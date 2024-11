Korea Północna odcięła linie wysokiego napięcia zainstalowane przez Koreę Południową, którymi dostarczano prąd do strefy przemysłowej Kaesong. Linie były nieczynne od 2020 roku, a ruch Korei Północnej uznawany jest za symboliczny.

Korea Północna odcięła linie energetyczne zbudowane przez Koreę Południową, które służyły do dostarczania energii do wspólnego kompleksu przemysłowego Kaesong, znajdującego się przy granicy. Informację potwierdziło ministerstwo obrony narodowej.

Korea Północna. Zerwano połączenie energetyczne

"Od ubiegłej niedzieli kilku północnokoreańskich żołnierzy usuwało linie energetyczne na północ od linii (kolejowej) Gyeongui (...). Wojsko Korei Południowej uważnie śledzi poczynania wojska Korei Północnej" - przekazał rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej (MND) Seulu.

Według rzecznika ministerstwa żołnierze z Korei Północnej przez kilka dni usuwali kable, cięli je mniejsze kawałki i układali w stosy. Nie usunęli jeszcze wież transmisyjnych. Korea Południowa postawiła 48 takich konstrukcji - w tym 15 po stronie północnej.

Linie energetyczne powstały w 2006 r. i łączyć przygraniczne miasto Munsan z kompleksem przemysłowym Kaesong w Korei Północnej. Seul odciął dopływ prądu w 2020 r. po tym, jak Pjongjang wysadził międzykoreańskie biuro łącznikowe.

Korea Południowa "wrogim krajem"

To kolejne działanie mające na celu zniszczenie przygranicznej infrastruktury i zerwanie wszelkich połączeń między państwami. W październiku Korea Północna wysadziła w powietrze odcinki dróg i torów prowadzących do Korei Południowej. Był to symboliczny akt, ponieważ od lat trasy te nie są uczęszczane.

Operacja ta została zapowiedziana przez północnokoreańskie wojsko 9 października. Sztab generalny Armii Ludowej przekazał wówczas, że Północ zamierza "całkowicie odciąć drogi i linie kolejowe" łączące kraj z Koreą Południową i "ufortyfikować odpowiednie obszary po swojej stronie silnymi stanowiskami obronnym".

Niedługo później Korea Północna potwierdziła, że zmieniła konstytucję. Dodano zapis o tym, że Korea Południowa jest "wrogim krajem". Zdaniem ekspertów stosunki między Koreami są najgorsze od dziesięcioleci.