Kamala Harris przegrała wyścig o Biały Dom, ale nie poddaje się. Jak ustaliło Politico, demokratka chce wykorzystać zdobyty kapitał polityczny i poinformowała sztab, że pozostaje otwarta na ponowny start w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Jest również zainteresowana ubieganiem się o urząd gubernatora w rodzinnej Kalifornii.

Demokraci spodziewają się, że ostateczną decyzję może podjąć zimą. Chociaż do obu głosowań wciąż jest dużo czasu, rozmówcy portalu wskazują, że partia musi planować swoje kolejne ruchy ze sporym wyprzedzeniem. Szybkość odgrywa w tym przypadku dużą rolę, ponieważ najprawdopodobniej Harris nie mogłaby zostać gubernatorem, a po roku skierować swoje wysiłki na prawybory.

Co planuje Kamala Harris? Przed demokratką ważne decyzje

Na razie ludzie z otoczenia odchodzącej wiceprezydent USA nie są przekonani, do której z powyższych ról skłania się ona bardziej. Jak podkreślają, demokratka musi wykonać jakiś ruch, by utrzymać się w politycznej grze. - Naturalną rzeczą do zrobienia byłoby zdobycie któregoś urzędu, co dałoby jej możliwość podróżowania, wygłaszania przemówień oraz zachowania relacji politycznych - mówi jeden z rozmówców Politico.

Szanse na ponowną kandydaturę Harris oceniane są bardzo wysoko. W ostatnim sondażu zdobyła 41 proc. poparcia, wyprzedzając tym samym innych znanych demokratów m.in. Gavina Newsoma, Josha Shapiro, Tima Walza, Pete’a Buttigiega, Alexandrio Ocasio-Corteza, Gretchen Whitmer, JB Pritzkera oraz Andego Besheara, którzy uzyskali jednocyfrowe wyniki.

- Udowodniła, że wielu sceptyków myliło się co niej. Harris zdobyła ponad 74 miliony głosów i była w stanie zbudować dobrą wolę wśród dużej grupy Amerykanów - wskazuje źródło portalu.

Kamala Harris przyjdzie na inaugurację prezydentury Donalda Trumpa

Z drugiej strony podobne nastroje panowały wśród demokratów po przegranej Hilary Clinton z Donaldem Trumpem w 2016 roku, jednak ostatecznie kandydatem demokratów w kolejnych wyborach został obecny prezydent USA Joe Biden.

Na razie Harris i jej doradcy pracują nad określeniem, w jaki sposób oraz kiedy wypowie się przeciwko Donaldowi Trumpowi i potwierdzi swoją rolę w Partii Demokratycznej. Kończąc swoją kadencję jako wiceprezydent, ma przewodniczyć certyfikacji listopadowych wyborów, a następnie pojawić się na inauguracji prezydentury swojego rywala, która odbędzie się 20 stycznia.