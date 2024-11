Deklaracja Ukrainy ws. ekshumacji. "Nie ma żadnych przeszkód"

- Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach - przekazał szef MSZ Radosław Sikorski na wspólnej konferencji prasowej ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą.

Na początku swojego wystąpienia Radosław Sikorski przekazał, że dzisiejsze spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy "ma wyjątkowe znaczenie, bo odbywa się w dramatycznym czasie dla Ukrainy i dla naszej części Europy".

Polska będzie wspierać starania Ukrainy ws. akcesji do UE

- Chciałbym podkreślić nasze niezmienne stanowisko. Ukraina musi odzyskać swoje terytoria w międzynarodowo uznanych granicach - oświadczył Sikorski podczas wspólnej konferencji prasowej w Warszawie.

- W przypadku rozpoczęcia rozmów o zakończeniu wojny, na które w naszej ocenie póki co się nie zanosi, patrząc na coraz brutalniejsze ataki Rosji, każde przygotowywane rozwiązanie musi mieć akceptację naszych ukraińskich przyjaciół. Polska będzie ich w tym wspierać - zadeklarował.

Szef MSZ dodał, że "każde rozwiązanie dotyczące Ukrainy będzie nieść bezpośrednie konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski". - Znamy z historii Polski próby dogadywania się mocarstw ponad głowami zainteresowanych państw. W przeszłości nie przyniosły niczego dobrego - zaznaczył.

Sikorski przekazał, że zapewnił ukraińskiego ministra o "wsparciu Polski dla szybkiego i realizowanego sprawnie procesu akcesji Ukrainy do UE".

- Będziemy wykorzystywać okres polskiego przewodnictwa w Radzie UE aby maksymalnie przyspieszyć ten proces - dodał.

Podkreślił, że "członkostwo Ukrainy w UE leży w strategicznym interesie naszego kraju".

Deklaracja Ukrainy ws. ekshumacji

Szef polskiego MSZ poinformował również, że Polska i Ukraina uzgodniły wspólne oświadczenie ws. prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy.

Polska od lat domaga się od władz Ukrainy odblokowania zakazu prowadzenia poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej.

- Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne, we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi, prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach - zacytował Sikorski.

- Oczywiście my też będziemy mobilizować polskie instytucje, takie jak IPN, do wrażliwości na postulaty ukraińskie - dodał.

Według szefa polskiego MSZ tezy zawarte w oświadczeniu "są wymiernym dowodem bliskich relacji między naszymi krajami".

Na koniec Sikorski przypomniał, że "Polska od momentu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę wspiera militarnie i gospodarczo naszego wschodniego sąsiada". - Według naszych statystyk Polska wydała na pomoc dla Ukrainy, w proporcji do PKB, więcej niż jakikolwiek inny kraj - podkreślił.

- Rzeczpospolita wspiera Ukrainę swoimi zasobami i sercami naszych obywateli i będzie to czynić dalej - podsumował.

Szef ukraińskiego MSZ dziękuje Polsce i Polakom

Następnie głos zabrał Andrij Sybiha, który zapewnił, że zarówno Ukraińcy jak i Polacy są zainteresowani tym, aby nie było między nami żadnych nieporozumień. - Każda rodzina ma prawo do uhonorowania pamięci swoich przodków - podkreślił szef MSZ Ukrainy.

- Obecnie w ramach wspólnej ukraińsko-polskiej grupy roboczej pod egidą ministerstw kultury Polski i Ukrainy pracujemy nad praktycznymi mechanizmami dla prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych - oświadczył.

Jak dodał, "jesteśmy na dobrej drodze". Podkreślił, że zostało to zapisane we "wspólnej deklaracji".

Sybiha dodał, że współpraca pomiędzy Polska i Ukrainą, "jest gwarancją bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju zarówno dla obu krajów, jak i dla całej Europy".

Wyraził również "głęboką wdzięczność każdemu Polakowi, każdej rodzinie polskiej za niezmierne wsparcie Ukrainy".

