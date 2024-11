- Prokuratorzy uznali, że nadal istnieją przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania posła Marcina Romanowskiego - oświadczył prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Reagując na wątpliwości, stwierdził, że "widzi w tym sens", gdyż polityk "może dalej utrudniać postępowanie". - Mamy dowody, w jaki sposób do niego podchodzi i jakie kroki będzie podejmował, by przeszkadzać - mówił Korneluk.