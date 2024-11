26-latek z Korei Południowej został skazany na rok więzienia w zawieszeniu za "celowe przybranie na wadze". Jak wykazało śledztwo, mężczyzna objadał się, aby uniknąć obowiązkowej służby wojskowej. Waga oskarżonego przekroczyła 100 kg, przy wzroście poniżej 170 cm. 26-latek przyznał się do winy i obiecał uczciwie odbyć służbę.

Sąd w Seulu skazał 26-latka na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata za "celowe przybranie na wadze, by uniknąć obowiązkowej służby wojskowej" - przekazał portal BBC.

Mężczyzna podczas wstępnej kwalifikacji wojskowej dostał drugą kategorię, co oznacza, że uznano go za zdolnego do pełnienia służby.

Korea Południowa. Mężczyzna skazany za otyłość. Chciał uniknąć służby wojskowej

Jednak przed ostateczną weryfikacją waga 26-latka wzrosła do ponad 100 kg, przy wzroście poniżej 170 cm. A to oznacza, że jako osoba "o znaczącej otyłości dostał czwartą kategorię". Zgodnie z nią mężczyzna może odbywać obowiązkową służbę w warunkach cywilnych. Czyli pracowałby dla rządowej agencji i dojeżdżał do niej z domu.

Śledztwo wykazało, że mężczyzna utył celowo dzięki specjalnej diecie poleconej mu przez przyjaciela. Ten z kolei zaprzeczył oskarżeniu. Stwierdził, że nie wierzył, że jego przyjaciel w ogóle to zrobił.

Zgodnie z prawem osobom uchylającym się od obowiązkowej służby wojskowej grozi kara do trzech lat więzienia.

ZOBACZ: Północnokoreańskie służby w stanie gotowości. Obawiają się o bezpieczeństwo dyktatora

Sąd wydał wyrok na obu mężczyzn w zawieszeniu. Nie byli nigdy wcześniej karani. 26-latek przyznał się do winy i obiecał uczciwie odbyć służbę wojskową.

Służba w armii w Korei Południowej trwa minimum półtora roku.