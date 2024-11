Jak ustalił dziennikarz Polsat News Mateusz Kopyłowicz we wtorek policjanci wraz ze śledczymi ponownie pojawili się na posesji, gdzie na co dzień mieszkała Beata Klimek. Funkcjonariusze zdecydowali o wypompowaniu wody z oczka wodnego i szamba.

Obecni na miejscu śledczy zabezpieczyli także samochód męża poszukiwanej kobiety oraz drugi, należący jego rodziców.

Poszukiwania Beaty Klimek. "Bała się męża"

Mąż 47-latki jest jedną z osób, którą szczególnie interesują się mundurowi badający sprawę. Mężczyzna jakiś czas temu wyprowadził się z domu, by zamieszkać z inną kobietą, bo jak tłumaczył "nie układało mu się z żoną". W wypowiedziach dla mediów przekonywał, że ma "czyste sumienie" i sugerował, że małżonka mogła uciec do Niemiec.

ZOBACZ: Noworodek zniknął ze szpitala. Tragiczny finał poszukiwań

W taką wersję zdarzeń nie wierzą znajomi Beaty Klimek. W rozmowie z Polsat News sołtys Poradza Ewa Gliszczyńska wspomniała, że zaginiona "bała się" swojego męża.

- Zdarzają się historie tego typu (ucieczka od rodziny - red.), ale to nie Beata. Ona bardzo kochała swoje dzieci. Była bardzo zaabsorbowana tym, że je ma (...) Nie raz mówiła, że boi się męża, że jej groził - wspominała.

WIDEO: Poszukiwania Beaty Klimek. Śledczy weszli na posesję męża

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Autorowi reportażu udało się porozmawiać z mężem Beaty Klimek, choć ten otrzymał od policji zakaz wypowiedzi dla mediów. Mężczyzna kolejny raz podkreślił, że nie ma żadnego udziału w tej sprawie. Stwierdził także, że to co dzieje się w ostatnich tygodniach wokół jego osoby "to nagonka społeczno-medialna".

Beata Klimek poszukiwana. Nie pojawiła się w pracy

47-letnia Beata Klimek zaginęła 7 października w Poradzu (woj. zachodniopomorskie). Kobieta tego dnia rano odprowadziła dzieci na autobus szkolny, a następnie miała udać się do pracy, gdzie finalnie nie dotarła.

ZOBACZ: Nie sprawdziła, czy ma wszystkie dzieci w aucie. Matka "zgubiła" czterolatka

Kobieta mieszkała z trójką dzieci w domu rodziców jej męża. Na budynku znajdowała się kamera monitoringu, która uchwyciła tylko moment wyjścia 47-latki z domu. Później nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Beata Klimek ma 158 cm wzrostu i jest krępej budowy ciała. Ma brązowe oczy i farbowane rude włosy przed ramiona. W dniu zaginięcia była ubrana w różową kurtkę, czarne spodnie oraz biało-niebieskie buty sportowe. Wszelkie informacje dotyczące zaginionej czy jej aktualnego miejsca pobytu należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Łobzie lub pod nr alarmowy 112.