Prognoza pogody Poznań 23.11.2024: Jak zaplanować sobotę?

Od wschodu słońca do godziny 11:00 termometry pokażą od -0,7 do 3,0 st. Celsjusza. Rano niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, z szansą na chwilowe przejaśnienia.

O godzinie 9:00 pojawi się więcej słońca, co sprzyja spacerom. Wiatr będzie wiał z prędkością od 21,3 do 27,1 km/h, co może potęgować uczucie chłodu.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

W południe, od godziny 12:00 do 17:00, temperatura wzrośnie do około 3 st. Celsjusza, co będzie najwyższą wartością dnia. Zachmurzenie będzie wahać się od małego do dużego, a wiatr utrzyma się w granicach 24,6-28,7 km/h.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu maleje, choć nie można ich wykluczyć.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem, od godziny 18:00 do północy, temperatura zacznie spadać do około -0,4 st. Celsjusza. Niebo pozostanie w dużej mierze zachmurzone, a wiatr osłabnie do 12,0-19,1 km/h. Noce będą chłodne, ale bez znaczących opadów.

Prognoza godzinowa

Od 00:00 do 06:00 temperatura będzie się wahać od -3,1 do 0,8 st. Celsjusza, z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Wiatr osiągnie prędkość od 15,6 do 24,8 km/h.

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z -0,7 do 0,7 st. Celsjusza. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, a wiatr osiągnie prędkość od 21,0 do 25,1 km/h.

Od 09:00 do 12:00 temperatura wzrośnie do 3,0 st. Celsjusza, przy pochmurnym niebie. Wiatr osiągnie prędkość od 25,2 do 28,7 km/h.

Od 12:00 do 15:00 temperatury będą wynosić od 2,6 do 3,2 st. Celsjusza, przy zachmurzeniu od małego do dużego. Wiatr osłabnie do 25,5 km/h.

Od 15:00 do 18:00 temperatura spadnie do 1,7 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 19,1 do 23,2 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie do -0,4 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr osłabnie do prędkości od 12,0 do 15,6 km/h.

Porównanie z minionym tygodniem

W minionym tygodniu pogoda w Poznaniu była zmienna, od bezchmurnych dni po te z dużym zachmurzeniem. Najcieplejszym dniem była sobota, 18 listopada, z temperaturą 4,14 st. Celsjusza, podczas gdy 17 listopada było jeszcze cieplej, bo aż 5,3 st. Celsjusza. Dzisiejsza pogoda będzie chłodniejsza, co wpisuje się w trend stopniowego ochładzania.

