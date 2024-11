Prognoza pogody dla Warszawy na 23 listopada 2024. Jak będzie wyglądać sobota w stolicy?

Od 00:00 do 06:00 temperatura będzie wahać się od -0,8 do 0,0 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu i wietrze o prędkości od 10,1 do 12,4 km/h.

W godzinach 06:00 -11:00 termometr wskaże od 0,7 do 2,2 st. Celsjusza. Zachmurzenie będzie duże, a wiatr osiągnie prędkość do 19,5 km/h.

Między 12:00 a 17:00 temperatura sięgnie od 2,0 do 2,9 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością do 25,7 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie do wartości od 1,7 do 2,5 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr osłabnie do prędkości od 15,2 do 23,5 km/h.