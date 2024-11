Legendarna marka zmienia logo. "Celebracja modernizmu"

Jaguar to marka kojarząca się z luksusowymi samochodami. O renomie producenta niech świadczy fakt, że swój egzemplarz miała sama brytyjska królowa. Firmę czekają poważne, wręcz rewolucyjne zmiany. Zapowiada je wprowadzenie nowego logotypu. Czy jest on równie "drapieżny" co rozpoznawalny na całym świecie poprzednik?