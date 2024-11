Do ataku doszło w piątek. Celem militarnym była baza sił ONZ (UNIFIL) w południowym Libanie. Agencja informacyjna Ansa przekazała, że w ataku zostało rannych czterech włoskich żołnierzy. Dodano, że z informacji uzyskanych od źródeł we włoskim rządzie wynika, że życie rannych nie jest zagrożone.

Liban. Atak na bazę ONZ. Ranni żołnierze z Włoch

Sytuację skomentowała włoska premier. "Przyjmuję z głębokim oburzeniem i zaniepokojeniem wiadomość o nowych atakach na włoską kwaterę główną UNIFIL na południu Libanu" - przekazała w oświadczeniu Georgia Meloni.

"Takie ataki są niedopuszczalne i ponawiam apel, by strony na tym terenie zagwarantowały - w każdym momencie - bezpieczeństwo żołnierzy UNIFIL i współpracowały w celu szybkiego ustalenia winnych" - dodała premier.

Jednocześnie zarówno w swoim imieniu jak i rządu wyraziła solidarność i bliskość z rannymi oraz ich rodzinami. Podziękowała również wojskowym za ich służbę we włoskim kontyngencie.

Atak Hezbollahu. "Włoscy żołnierze są nietykalni"

Do sprawy odniósł się również szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wskazał na prawdopodobnych sprawców. - To, co się dzieje, jest nie do przyjęcia. Powiedzieliśmy Izraelowi, by zwracał najwyższą uwagę na bezpieczeństwo UNIFIL, z taką samą stanowczością mówimy Hezbollahowi, że włoscy żołnierze są nietykalni - zaznaczył wicepremier Antonio Tajani.

Przyznał, że na włoską bazę spadły prawdopodobnie dwa pociski wystrzelone przez Hezbollah.

W ostatnich tygodniach to już kolejny atak na włoskie bazy misji UNIFIL. Gdy w październiku zostały one ostrzelane przez izraelskie wojsko, wywołało to stanowczy protest rządu Meloni.

We wtorek czterech żołnierzy oenzetowskiej misji UNIFIL z Ghany zostało rannych po tym, gdy w ich posterunek na południu Libanu uderzyła rakieta. UNIFIL poinformował, że pocisk został wystrzelony przez "podmiot niepaństwowy". Izraelska armia przekazała, że była to rakieta Hezbollahu.