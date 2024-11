Od wschodu słońca do godziny 11:00 Warszawa będzie pod wpływem intensywnych opadów śniegu. Temperatura wahać się będzie od -0,1 do 0,6 stopni Celsjusza, a ta odczuwalna pozostanie poniżej zera, osiągając nawet -4,9 st. Zachmurzenie będzie duże, a wiatr o prędkości od 5,1 do 14,1 km/h nieco obniży komfort cieplny. Indeks UV pozostanie niski, co jest typowe dla tej pory roku.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

Popołudnie przyniesie lekką poprawę pogody, choć zachmurzenie nadal pozostanie duże. Od godziny 12:00 do 17:00 temperatura wzrośnie do 1,1 st. Opady śniegu osłabną, ale temperatura odczuwalna wciąż będzie sięgać do -2,4 st. Wiatr osłabnie, osiągając prędkość około 10 km/h, co nieco poprawi odczuwalny komfort.

Wieczorem i w nocy temperatura zacznie spadać, osiągając minimum -1,7 stopni Celsjusza. Od godziny 18:00 do końca dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, co może dać szansę na chwilowe przejaśnienia. Wiatr będzie umiarkowany, z prędkością do 9,8 km/h. Warunki pogodowe będą sprzyjać mroźnej atmosferze, jednak bez dodatkowych opadów.

Godzinowa prognoza

- Od 00:00 do 03:00 temperatura od -0,1 do 0,2 stopni Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 11,6 do 17 km/h.

- Od 04:00 do 09:00 temperatura od -0,5 do 0,2 stopni Celsjusza, z intensywnymi opadami śniegu. Wiatr osłabnie do prędkości od 3,8 do 10,3 km/h.

- Od 10:00 do 15:00 temperatura wzrośnie do 1,1 stopni Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i przelotnych opadach śniegu. Wiatr osiągnie prędkość od 5,1 do 10,3 km/h.

- Od 16:00 do 23:00 spadek temperatury do -1,7 stopni Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością do 9,7 km/h.

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza pogoda będzie zdecydowanie bardziej zimowa. W ubiegłym tygodniu temperatury były wyższe, a opady ograniczały się głównie do deszczu lub mżawki.

Na koniec warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu do zimowych warunków. Warto zaopatrzyć się w ciepłe ubrania i nie zapomnieć o ostrożności na drogach, gdyż śliska nawierzchnia może być zdradliwa. Śnieżny dzień to doskonała okazja, by cieszyć się zimową aurą, o ile jesteśmy do niej odpowiednio przygotowani.

red. / polsatnews.pl