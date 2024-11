Poranek w Poznaniu zapowiada się chłodno, z temperaturą utrzymującą się poniżej zera. Od wschodu słońca do godziny 11:00 termometry pokażą od -1,8 do 0,7 stopnia Celsjusza, a temperatura odczuwalna spadnie nawet do -5,6 st. Zachmurzenie będzie duże, a wiatr o prędkości od 8 do 16 km/h dodatkowo spotęguje uczucie chłodu. Indeks UV pozostanie niski, co jest typowe dla tej pory roku.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Popołudnie przyniesie niewielką poprawę temperatury, która wzrośnie do około 1 stopnia Celsjusza. Od 12:00 do 17:00 zachmurzenie będzie umiarkowane, a chwilowe przejaśnienia mogą pojawić się w okolicy południa. Wiatr nadal będzie wiał z prędkością od 12 do 17 km/h, co sprawi, że temperatura odczuwalna będzie w granicach -3,7 do -2,5 st. Prawdopodobieństwo opadów będzie stopniowo malało, ale pozostanie na poziomie około 30 procent.

Wieczór i noc będą kontynuacją zimowej aury z temperaturą oscylującą wokół zera. Między godziną 18:00 a północą termometry pokażą od -1,2 do 1,1 stopnia Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie wynosić od -4,9 do -3,7 st. Zachmurzenie będzie duże, z możliwością wystąpienia słabych opadów śniegu między 21:00 a 23:00. Wiatr przyspieszy do 18,8 km/h, potęgując wrażenie zimna.

Tekstowa prognoza godzinowa

- Od 06:00 do 09:00 temperatura będzie utrzymywać się od -1,9 do -0,6 stopnia Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość od 9 do 13 km/h.

- Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie do 1 stopnia Celsjusza, a zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego. Wiatr nieco przyspieszy do 17,5 km/h, a prawdopodobieństwo opadów wyniesie około 50 procent.

- W godzinach 14:00-17:00 temperatura będzie się wahać od 0,4 do 0,8 stopnia Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i wietrze do 16,1 km/h.

- Wieczór przyniesie ochłodzenie do -1,2 stopnia Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu i słabych opadach śniegu po godzinie 21:00.

Porównanie z ostatnimi dniami

W ostatnich dniach Poznań doświadczył różnorodnych warunków pogodowych. Wczoraj temperatura wynosiła około 2 stopni Celsjusza z opadami deszczu, co stanowi wyraźną różnicę w porównaniu do dzisiejszej prognozy. Na początku tygodnia termometry wskazywały nawet 7,2 stopnia Celsjusza przy dużym zachmurzeniu, co pokazuje, jak dynamicznie zmienia się pogoda w listopadzie.

Na koniec warto przypomnieć, że w tak zimowe dni szczególnie ważne jest odpowiednie ubranie i unikanie długiego przebywania na mrozie. Warto zadbać o odpowiednie obuwie, które zapewni komfort podczas spacerów po zaśnieżonych chodnikach.

