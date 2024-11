Prognoza pogody dla Krakowa. Zimowy piątek z opadami śniegu

Od wschodu słońca do południa temperatura będzie oscylować w okolicach zera, z odczuwalnym chłodem do -3,5 stopnia Celsjusza. Rankiem, do godziny 9:00, można spodziewać się słabych opadów śniegu, po czym zachmurzenie utrzyma się na dużym poziomie. Wiatr będzie umiarkowany, osiągając prędkość do 11,2 km/h, co dodatkowo potęguje uczucie zimna. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie, co jest typowe dla tej pory roku.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

Popołudnie przyniesie niewielką poprawę w pogodzie, choć temperatura nieznacznie wzrośnie do 2,5 stopnia, z odczuwalną na poziomie -2 stopni. Zachmurzenie będzie dominować, a wiatr osiągnie maksymalną prędkość 23,1 km/h. Prawdopodobieństwo opadów zmniejszy się, jednak wciąż warto być przygotowanym na śnieg.

Wieczorem i nocą temperatura zacznie spadać, osiągając minimum -1,6 stopnia Celsjusza. Zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego, a wiatr osłabnie do 15,6 km/h. Mimo że opady śniegu ustąpią, w chłodniejszych godzinach nocnych warto zadbać o ciepło w domu i na zewnątrz.

Godzinowa prognoza pogody

- Od 00:00 do 03:00 temperatura od -0,1 do 0,1 stopnia Celsjusza, przy słabych opadach śniegu. Wiatr osiągnie prędkość od 5,0 do 8,1 km/h, zachmurzenie duże.

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie do 0,5 stopnia Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 8,1 do 11,2 km/h, możliwe słabe opady śniegu.

- Od 12:00 do 15:00 temperatura wyniesie od 1,3 do 2,4 stopnia Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr będzie osiągał prędkość od 14,3 do 23,1 km/h, bez opadów.

- Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie z -1,2 do -1,5 stopnia Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr w granicach od 10,9 do 17,7 km/h.

Analizując dane z ostatnich dni, można zauważyć znaczący spadek temperatury w porównaniu do początku tygodnia, kiedy to 20 listopada temperatura wynosiła 9 stopni Celsjusza przy umiarkowanych opadach deszczu. Dzisiejsza zimowa aura przyniesie kontrast dla cieplejszych dni z początku tygodnia, co jest typowe dla listopadowych zmian pogodowych.

