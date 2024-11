Od jazdy pod wpływem alkoholu, przez łapówki, narkotyki, aż po napady z bronią w ręku - lista przewinień jest długa, a każdego roku pojawia się na niej nowe nazwisko. Dla niektórych jest to absolutny koniec kariery, gdy wszystkie drzwi świata filmowego zatrzaskują się bezpowrotnie. Inni traktują to jako wskazówkę, by zmienić swoje życie.

Wesley Snipes. Człowiek demolka

Gage Skidmore, Wikipedia Wesley Snipes

Wesley Snipes po raz pierwszy pojawił się na dużym ekranie w filmie "Dzikie Koty", jednak to od 1992 roku, kiedy wystąpił u boku Woody'ego Harrelsona w filmie "Biali nie potrafią skakać", stał się jednym z najbardziej popularnych i rozchwytywanych aktorów w Hollywood.

O tym że nie należy zadzierać ze skarbówką przekonał się nie tylko Al Capone, ale również Snipes, który przestał składać rzetelne zeznania podatkowe. Skutek? W 2008 roku został skazany na 36 miesięcy pozbawienia wolności. Jego zadłużenie względem IRS (amerykańskiego urzędu skarbowego) wyniosło ponad 2 miliony dolarów. W 2013 roku został zwolniony po odsiedzeniu 2,5 roku.

Felicity Huffman. Perfekcyjna pani domu

The Heart Truth, Wikipedia Felicity Huffman

Felicity Huffman to niekwestionowana gwiazda serialu "Desperate Housewives" (znanego w Polsce jako "Gotowe na wszystko"), opowiadającego o perypetiach gospodyń domowych zamieszkujących modelową, amerykańską ulicę. Każda z bohaterek skrywała jakiś mroczny sekret. Życie pisze jednak najlepsze scenariusze, o czym przekonała się Huffman, gdy została "gwiazdą" afery Operation Varsity Blues.

Było to śledztwo dotyczące 25 milionów dolarów wypłaconych w łapówkach, aby ułatwić dostęp do najbardziej prestiżowych uniwersytetów w USA. Pieniądze posłużyły do fałszowania dokumentacji przyjęć, manipulowania ocenami studentów oraz tworzenia fikcyjnych osiągnięć sportowych kandydatów.

Huffman zapłaciła ponad 15 tys. dolarów, aby jej córka została przyjęta do szkoły. Przyznała się do winy i została skazana na 14 dni pozbawienia wolności, z których odsiedziała jedynie 11. Sam wyrok jednak nadszarpnął jej wizerunek i znacząco osłabił karierę.

Robert Downey Jr. - Iron Man pod wpływem

Gage Skidmore, Wikipedia Robert Downey Jr.

Już w latach 90. Robert Downey Jr. miał problemy z prawem. Posiadanie broni, narkotyków, jazda samochodem nago, łamanie warunków zwolnienia warunkowego, a nawet włamanie - jego lista przewinień była długa.

W 1996 roku został skazany na 3 lata w zawieszeniu za posiadanie heroiny, kokainy oraz rozładowanego rewolweru Magnum. Dodatkowo miał obowiązek regularnego poddawania się testom narkotykowym. Wielokrotnie ich nie wykonywał, za co spędził za kratami 6 miesięcy.

W 1999 roku opuścił kolejne obowiązkowe spotkanie i został skazany na 15 miesięcy więzienia, z których odsiedział niespełna rok. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych aktorów, problemy z prawem nie wpłynęły negatywnie na jego karierę. Wręcz przeciwnie - propozycje były coraz lepsze.

Momentem przełomowym było otrzymanie roli Iron Mana w uniwersum filmowym Marvela. Od tamtej pory Downey Jr. jest jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów na świecie.

