Baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie to priorytetowy, potencjalny cel dla wojsk Federacji Rosyjskiej - oświadczyła rzeczniczka MSZ Rosji. Marija Zacharowa stwierdziła też, że amerykańska infrastruktura w Polsce to "prowokacyjny krok", który prowadzi do "podważenia stabilności strategicznej".