Od godziny 7:00 do 11:00 temperatura będzie oscylować wokół 1 stopnia Celsjusza, z odczuwalnymi wartościami dochodzącymi do -4,6 st. Poranek będzie obfitował w duże zachmurzenie, a wiatr z prędkością 25-27 km/h będzie potęgował uczucie chłodu.

W godzinach od 12:00 do 17:00 temperatura wzrośnie do maksymalnej wartości 2,1 st. Celsjusza, a odczuwalnie będzie to około -3 st. Zachmurzenie będzie umiarkowane, z przejściowym wzrostem do dużego, ale bez znaczących opadów. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość do 24 km/h.

Wieczorem i w nocy, od godziny 18:00 do północy, temperatura stopniowo będzie spadać, osiągając -0,8 st. Celsjusza, a odczuwalnie nawet -5,6 st.

Zachmurzenie zmniejszy się do małego, co może sprzyjać widoczności gwiazd. Wiatr utrzyma prędkość około 15-20 km/h.

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 0,6 do 0,8 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość od 22 do 27 km/h, bez opadów.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wyniesie od 1,4 do 2,1 st., przy umiarkowanym zachmurzeniu. Prawdopodobieństwo opadów wzrośnie do 34 procent, a wiatr pozostanie na poziomie od 24 do 25 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatury wyniosą od 2,1 do 1,0 st., przy dużym zachmurzeniu. Wiatr osłabnie do 20-22 km/h, możliwe niewielkie opady.