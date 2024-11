88 proc. badanych jest przekonanych, że warto się kształcić - wynika z sondażu CBOS. Pokazał on, że przybywa osób deklarujących, że chcieliby, aby ich syn lub córka osiągnęli wykształcenie zawodowe. Z kolei 54 proc. badanych uważa, że dyplom wyższej uczelni ma dużą wartość na rynku pracy.

O tym, że warto w Polsce zdobywać wykształcenie przekonanych jest 88 proc. badanych, w tym 53 proc. uważa, że zdecydowanie warto się uczyć, a 33 proc., że raczej warto - wynika z sondażu CBOS. Odmiennego zdania jest 9 proc. respondentów, w tym 7 proc. uważa, że raczej nie warto się kształcić, a 2 proc., że zdecydowanie nie warto. Zdania na ten temat nie ma 3 proc. ankietowanych.

Badanie pokazało też, że co najmniej wyższego wykształcenia dla swoich dzieci pragnie 84 proc. rodziców córek (wykształcenia wyższego – 73 proc., a wykształcenia wyższego ze stopniem co najmniej doktora – 11 proc.) i 80 proc. rodziców synów (wykształcenia wyższego – 71 proc., a wykształcenia wyższego ze stopniem co najmniej doktora – 9 proc.). Wykształcenia średniego ogólnokształcącego pragnie dla swoich dzieci 3 proc. rodziców córek i 3 proc. rodziców synów, wykształcenia średniego zawodowego: 8 proc. rodziców córek i 11 proc. rodziców synów, a wykształcenia zasadniczego zawodowego: 1 proc. rodziców córek i 2 proc. rodziców synów.

Sondaż. Polacy chcą wykształcenia dla swoich dzieci

CBOS zauważa, że po okresie spadku atrakcyjności średniego wykształcenia zawodowego przybywa osób deklarujących, że chcieliby, aby ich syn lub córka osiągnęli takie wykształcenie. Obecnie odsetek ankietowanych, którzy chcieliby dla swoich dzieci właśnie wykształcenia średniego zawodowego, jest najwyższy od lat 90.

ZOBACZ: Minister edukacji o odbudowie szkół: Na tym absolutnie nie będziemy oszczędzać

Największe aspiracje, jeśli chodzi o poziom wykształcenia dla swoich dzieci, mają badani z wyższym wykształceniem. Z badania wynika, że im wyższy poziom wykształcenia osiągnęli rodzice, tym częstsze pragnienie wyższego wykształcenia dla swoich dzieci. Niemniej także osoby, które zakończyły edukację na poziomie podstawowym/gimnazjalnym, w większości chciałyby wyższego wykształcenia dla swoich dzieci. Stosunkowo niewiele osób, które nie osiągnęły wyższego wykształcenia, chciałoby, żeby ich dzieci zakończyły edukację na tym samym poziomie lub niższym.

80 proc. badanych jest przekonanych, że kształcenie na wyższych uczelniach jest w Polsce masowe, a studiować może praktycznie każdy. Pogląd, że studia wyższe dostępne są jedynie dla najzdolniejszych wyraża 15 proc.

Przekonanie, że uzyskanie wyższego wykształcenia w Polsce nie jest rzeczą trudną dominuje we wszystkich grupach społeczno-demograficznych, a szczególnie często wyrażają je osoby, które mają dyplom wyższej uczelni.

Sondaż CBOS. Polacy o wykształceniu wyższym

54 proc. badanych uważa, że dyplom wyższej uczelni ma dużą wartość na rynku pracy. Przeciwnego zdania jest 41 proc. ankietowanych.

ZOBACZ: Poznaliśmy Nauczyciela Roku. Uczy kilku przedmiotów

Poczucie, że dyplom wyższej uczelni nie stanowi dużej wartości na rynku pracy stosunkowo często mają uczniowie i studenci oraz osoby w wieku 25–34 lata. Tego zdania częściej niż inni są także pytani o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym: badani, którzy sami mają wyższe wykształcenie, o miesięcznych dochodach per capita od 6000 zł wzwyż, a w grupach społeczno-zawodowych – przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

Badanie zrealizowano od 3 do 13 października 2024 r. na próbie liczącej 1025 pełnoletnich mieszkańców Polski.

WIDEO: Petru o wolnej Wigilii: Jak można zgłaszać takie projekty? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/pbi / PAP