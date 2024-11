Michał Wójcik został wiceprezesem PiS tymczasowo, do czasu powrotu do zdrowia Zbigniewa Ziobry - lidera Suwerennej Polski. Partia połączyła się z formacją Jarosława Kaczyńskiego.

- Rozmawiałem wczoraj z panem ministrem. Jest w niezłej formie. Będzie teraz miał specjalne badanie, żeby sprawdzić czy są przerzuty. Ale przybrał na wadze, osiem kilogramów w ostatnim czasie. To bardzo dobra informacja. Miał zabieg poszerzania przełyku za granicą - przekazał Michał Wójcik.

- Mam nadzieję, że wróci do polskiej polityki i to szybko - dodał.

Ziobro przed komisją śledczą? "Łamałby prawo"

Marcin Fijołek dopytywał czy możliwe jest, że Ziobro stawi się przed komisją śledczą ds. Pegasusa, która kilka razy, bezskutecznie, próbowała przesłuchać polityka.

- Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego były minister sprawiedliwości nie może w ogóle się pojawić przed taką komisją. Łamałby prawo w ten sposób. Nie pojawi się przed komisją - ocenił Wójcik. Politycy PiS powołują się na decyzję TK z września. Trybunał stwierdził wówczas, że artykuł uchwały sejmowej o powołaniu komisji jest niezgodny z konstytucją, ze względu na - według TK - niepełny skład Sejmu, w którym nie mogli zasiadać Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

- Zbigniew Ziobro pojawi się przed komisją jeżeli będzie nowa komisja. Będzie uchwała Sejmu, nowa komisja, zgodna z przepisami. To obiecują, że Zbigniew Ziobro się pojawi przed komisją - dodał Wójcik.

Dziennikarz dopytywał o scenariusz, w którym Ziobro zostałby doprowadzony siłą na przesłuchanie przed obecną komisją śledczą. - To będzie ordynarne złamanie przepisów. Komisji nie ma praktycznie. Nie funkcjonuje - ocenił wiceprezes PiS.

Wybory prezydenckie. Kiedy PiS ogłosi kandydata?

- Ja bym się nie spieszył. To jest moje zdanie. Decyzja jest podejmowania przez kierownictwo PiS i największy wpływ ma lider partii - przekazał Michał Wójcik, pytany o kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Zaznaczył, że decyzji jeszcze nie ma.

Według doniesień medialnych, w grze największe szanse mają Karol Nawrocki i Przemysław Czarnek. Wójcik komentował również prawybory w Koalicji Obywatelskiej, gdzie konkurują ze sobą Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski.

- Nie szczędzą sobie uszczypliwości, a dwie grupy stojące za nimi okładają między sobą. To słabo wygląda. Byłem zwolennikiem prawyborów w PiS, ale jeżeli miałoby to tak wyglądać jak w KO, to prosta droga do rozwalenia ugrupowania, jeśli chodzi o koalicję - stwierdził polityk.

Tymczasem Bartłomiej Sienkiewicz z KO stwierdził, że w PiS trwa "udawana debata politycznych eunuchów, prześcigających się w podlizywania się prezesowi". - My gramy do jednej bramki - odparł Michał Wójcik.

