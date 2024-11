- Jedyną jego zaletą był brak udziału w skorumpowanych rządach PiS. To za mało - ocenił europoseł Michał Szczerba, pytany przez naszą redakcję o komentarz ws. wyboru Karola Nawrockiego na kandydata PiS w wyborach prezydenckich. Z kolei Bartosz Arłukowicz powiedział w rozmowie z Polsatnews.pl, że był to wybór "między złym a gorszym".

W czwartek wieczorem Polsat News ustalił, że PiS wybrało kandydata na prezydenta. Nominację otrzymał Karol Nawrocki. Redakcja Polsatnews.pl zapytała polityków Koalicji Obywatelskiej wspierających Rafała Trzaskowskiego w wewnętrznych prawyborach, co sądzą o takiej decyzji.

Nawrocki kandydatem na prezydenta z PiS. Szczerba: To za mało

- Nominat PiS w IPN. Bez żadnego doświadczenia międzynarodowego. Jedyną jego zaletą był brak udziału w skorumpowanych rządach PiS - stwierdził w rozmowie z nami europoseł Michał Szczerba. - To za mało - dodał polityk.

Z kolei europoseł Bartosz Arłukowicz stwierdził, że partia Jarosława Kaczyńskiego miała wielki dylemat wybierając między Przemysławem Czarnkiem a Karolem Nawrockim

- To wybór między sytuacją złą a bardziej złą - powiedział. Polityk dodał, że były minister edukacji narodowej to "klasyczny PiS-owki przedstawiciel".

ZOBACZ: PiS wybrało kandydata w wyborach. Nieoficjalne doniesienia z Nowogrodzkiej

- Polska i Polacy wiedzą kim jest Czarnek, a teraz dowiedzą się kim jest Nawrocki - stwierdził europoseł. Pytany czy w związku z kandydaturą szefa IPN-u KO planuje przekształcić swoją kampanię odparł, że Koalicja koncentruje się tylko i wyłącznie na wyborach prezydenckich. - Nie oglądamy się na PiS, musimy przywrócić demokrację - podsumował.

Barbara Nowacka przekazała redakcji Polsatnews.pl, że KO podchodzi poważnie do wyborów. - Nie lekceważymy żadnego kandydata PiS. I jesteśmy gotowi na każdego - przekazała.

- Kaczyński najwidoczniej obstawia kandydata mniej znanego bo ci znani. - jak Czarnek - odstraszają elektorat pis i ciągnie się za nimi ogon afer - stwierdziła minister edukacji narodowej.

Wybory prezydenckie w Polsce. Spotkanie PiS w Krakowie

Dziennikarz Polsat News dowiedział się nieoficjalnie, że to Karol Nawrocki ma zostać kandydatem PiS w wyborach prezydenckich. Jako pierwsza informację podała TV Republika. Portal wpolityce.pl twierdzi, że prezes IPN będzie "kandydatem obywatelskim" (bez oficjalnego szyldu partyjnego), jednak według naszych informacji trwa dyskusja, co do formuły startu.

Rzecznik PiS napisał z kolei w social mediach, że ws. kandydatury "nie zapadła ŻADNA decyzja". Jednocześnie zaznaczył, że "o tym, kto będzie kandydatem kierownictwo formacji poinformuje w najbliższych dniach".

Prawo i Sprawiedliwość wstępnie zaplanowało, że konwencja, na której miałoby dojść do oficjalnego ogłoszenia kandydata na prezydenta odbędzie się 24 listopada w Krakowie.