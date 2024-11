W nocy w Kuźni Raciborskiej (woj. śląskie) zderzyły się dwa pociągi towarowe. Maszynista jednego ze składów trafił do szpitala. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia. Utrudnienia - a co za tym idzie, zmiany w kursowaniu składów - mogą potrwać kilka dni.

Do wypadku doszło o 1:20 w nocy na stacji Kuźnia Raciborska, w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Staszica.

Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn doszło do wykolejenia się pociągu towarowego relacji Baborów-Wrocław oraz zderzenia z poruszającym się przeciwnym torem pociągiem towarowym relacji Gdańsk-Chałupki.

Zderzenie pociągów w Kuźni Raciborskiej

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że najpierw wykoleił się pociąg towarowy wiozący zboże. Następnie w jeden z wykolejonych wagonów uderzyła lokomotywa drugiego pociągu towarowego jadącego z przeciwnej strony.

52-letni maszynista lokomotywy, która uderzyła w wagon, został przewieziony na badania do szpitala, po których został wypisany do domu.

Analizy służb z udziałem Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych wstępnie wykluczyły, by do zdarzenia doszło w wyniku działania osób trzecich. Maszyniści byli trzeźwi.

Utrudnienia mogą potrwać kilka dni

Katarzyna Głowacka z PKP PLK przekazała ok. południa, że służby przystąpiły do wkolejania wagonów. "Udrożnienie jednego toru możliwe będzie w poniedziałek. Do tego czasu obowiązują zmiany w komunikacji pomiędzy Bierawą a Nędzą - poinformowała w komunikacie.

Pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami - przez Suminę, Rybnik, Knurów i Gliwice. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Bierawa-Racibórz. Szczegółowe informacje można znaleźć na Portalu Pasażera.

Ponadto po wypadku zablokowany jest przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Staszica - zorganizowane zostały objazdy. Póki co nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.