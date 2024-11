Poseł PSL Marek Sawicki zadeklarował w RMF FM, że nie poprze w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, który może zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Zasugerował również, że prezydent Warszawy robi sobie kampanię za publiczne pieniądze. O oba te wątki Agnieszka Gozdyra w środowym wydaniu "Debaty Gozdyry" zapytała swojego gościa Adama Szłapkę.

Polityk zapewnił, że prawyborcze spotkania "nie są finansowane z żadnego urzędu". - Płacą za nie konkretne osoby fizyczne, które zapraszają np. Rafała Trzaskowskiego na spotkanie. Działacze, którzy którzy go zapraszają. Pieniądze urzędu miasta, ministerstwa czy urzędu miasta nie są w to w żaden sposób zaangażowane - wyjaśnił minister.

Adam Szłapka o zapowiedzi Marka Sawickiego. "Jestem pewien, że zagłosuje"

Szłapka skomentował również zapowiedź Marka Sawickiego o tym, że nie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. - Myślę, że zagłosuje. Nawet powiem: Jestem pewien, że zagłosuje. Całą poprzednią kadencję siedziałem koło Marka Sawickiego. Znaczy, ja rozumiem, taka jest polityka, dlaczego on teraz mówi to co mówi - no bo chce, żeby PSL też był widoczny w tych wyborach - odpowiedział.

- Nie wiem, czy ostatecznie PSL wystawi kandydata, czy poprze Szymona Hołownię, ma jakiś interes i ja to rozumiem, natomiast w drugiej turze będzie kandydat Koalicji Obywatelskiej, moim zdaniem Rafał Trzaskowski, ja też o to walczę i mam nadzieję, że tak będzie i kandydat PiS-u. I nie wierzę w to, że Marek Sawicki zagłosuje na kandydata PiS, a niezagłosowanie na Rafała Trzaskowskiego będzie zagłosowaniem na kandydata PiS - dodał minister.

ZOBACZ: Rafał Trzaskowski napisał list. Apel do "przyjaciół z KO"

Jego zdaniem poseł PSL weźmie pod uwagę, w jaki sposób PiS traktowało PSL w poprzedniej kadencji. - Pamiętam doskonale, co Marek Sawicki mówił o PiS-ie, kiedy próbował zanihilować, pogrążyć, zniszczyć PSL. Kiedy Angelikę Możdżanowską w jakiś brudny sposób podkupił, wyciągając ją kiedy pana (Mieczysława - przyp. red.) Baszko PiS podkupił, kiedy stracili na chwilę klub - wymieniał.

Szłapka zaznaczył, że PiS było w stanie stosować "najgorsze z najgorszych" metod, by zniszczyć PSL. - Wtedy była sytuacja taka, że dostali konkretne stanowiska, a co oprócz tego było, no to trzeba by ich kiedyś zapytać. Natomiast Marek Sawicki i politycy PSL-u doskonale wiedzieli, jaki jest stosunek PiS-u do nich - podkreślił.

WIDEO: Adam Szłapka w "Debacie Gozdyry"

- PiS chciało, żeby oni po prostu przestali istnieć, traktował ich jako zagrożenie i cokolwiek dzisiaj mówi Marek Sawicki, jestem absolutnie przekonany, że jak będzie miał wybór pomiędzy Trzaskowskim a jakimś tam nowym, udawanym Dudą, to i zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego i myślę, że bez mrugnięcia to zrobi - stwierdził.

Adam Szłapka o Przemysławie Czarnku: Bezczelnie wyrazisty

Adam Szłapka ocenił również proces wyłaniania kandydata na prezydenta w PiS. - Jeśli PiS zdecyduje się na kogoś, kto nie jest bardzo rozpoznawalny, to właśnie po to, żeby można go jak z plasteliny ulepić na nowo. Jeśli zdecyduje się na umownego Mateusza Morawieckiego, no to wszyscy już wiedzą, z kim mają do czynienia - z człowiekiem, który został skazany za kłamstwo - skomentował.

ZOBACZ: Kandydat PiS na prezydenta. Terlecki: Pozostały dwa nazwiska

Jak podkreślił "nie można lekceważyć absolutnie nikogo". - Ta kampania będzie bardzo trudna, bardzo twarda, PiS przez te lata zgromadził bardzo duże zasoby i będzie ich oczywiście używał, będzie stosował bardzo brudne techniki i ma bardzo duże zdolności mobilizacji elektoratu - podkreślił.

Minister odniósł się również do doniesień, że jednym z najbardziej prawdopodobnych kandydatów tej partii jest szef IPN Karol Nawrocki. - Myślę, że po to Jarosław Kaczyński chce zaproponować kogoś mniej znanego, bo ktoś bezczelnie wyrazisty jak Przemysław Czarnek będzie miał większe zdolność mobilizacyjne, ale elektoratu Koalicji Obywatelskiej - podsumował.