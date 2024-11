W Warszawie czeka nas zimowy czwartek z lekkimi opadami śniegu i temperaturami oscylującymi wokół zera. Słońce wstanie o 07:05, a zajdzie już o 15:37. Maksymalna temperatura wyniesie 1,9 st. Celsjusza, a minimalna spadnie do -0,2 st. Wiatr będzie wiał z prędkością do 22,8 km/h. Jest szansa na pierwsze w tym sezonie opadu śniegu w stolicy. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 29 proc.

Poranek przywita mieszkańców stolicy chłodnymi, lecz spokojnymi warunkami. Od godziny 7 do 11 temperatura będzie się oscylować wokół 1 st. Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie nieco niższa, z uwagi na umiarkowany wiatr osiągający prędkość do 22,6 km/h. Zachmurzenie będzie duże, w godzinach porannych możliwe są przelotne, słabe opady śniegu.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy. Może spaść pierwszy śnieg

W godzinach popołudniowych, od 12 do 17, temperatura osiągnie swój dzienny szczyt, dochodząc do 1,9 st. Celsjusza. Zachmurzenie utrzyma się na wysokim poziomie, a wiatr będzie wiał z prędkością do 22,8 km/h, co sprawi, że temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Opady śniegu nie będą intensywne, ale możliwe jest ich wystąpienie, szczególnie wczesnym popołudniem.

ZOBACZ: Polacy piją te herbaty na potęgę. Są zakazane w kilku krajach

Po zachodzie słońca, godz. od 18 temperatura zacznie spadać, osiągając -0,2 st. Celsjusza około północy. Wieczorem zachmurzenie zacznie się zmniejszać, przechodząc w umiarkowane, a później w małe. Wiatr, choć nieco słabszy, będzie nadal odczuwalny z prędkością około 17 km/h. Mimo że opady nie są przewidywane, wieczór będzie chłodny.

Prognoza godzinowa

Od 6 do 9 temperatura wzrośnie z 0,5 do 0,9 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu i wietrze o prędkości do 21,1 km/h. Prawdopodobieństwo opadów śniegu wynosi 0 procent.

Od 09:00 do 12:00 temperatury wzrosną do 1,4 st., przy dużym zachmurzeniu i prawdopodobieństwie opadów śniegu do 51 procent. Wiatr do 22,6 km/h.

Od 12:00 do 15:00 temperatura osiągnie maksymalnie 1,9 st. Duże zachmurzenie utrzyma się, a wiatr osiągnie prędkość 22,8 km/h.

Od 15:00 do 18:00 temperatury spadną do 0,8 st., przy umiarkowanym zachmurzeniu i wietrze w granicach od 17,7 do 20,5 km/h.

Od 18:00 do 21:00 w nocy temperatura spadnie do -0,2 st.. Zachmurzenie będzie umiarkowane, wiatr o prędkości do 17 km/h.

Porównanie z minionym tygodniem

W porównaniu do ostatnich pięciu dni, czwartek będzie chłodniejszy. Poprzedni tydzień przyniósł wyższe temperatury, sięgające nawet 6,8 st. Celsjusza, z niewielkimi opadami. Lekkie opady śniegu będą pierwszymi tej zimy w Warszawie, co jest wyraźną zmianą w pogodzie.

WIDEO: Prognoza pogody - wtorek, 19 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl